Le rêve partagé, documentaire coproduit par la Chine et le Kazakhstan, sera diffusé dans le monde entier/ Un film coproduit par la Chine et le Kazakhstan marquera le sommet 2024 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS)

BEIJING, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai 2024, The Shared Dream, un documentaire sur les explorations culturelles, sera diffusé à l'échelle mondiale sur les médias grand public à partir du 2 juillet, marquant une étape importante dans l'histoire culturelle commune de la région.

Le documentaire en trois épisodes, produit conjointement par the China Media Group et the Ministry of Tourism and Sports of Kazakhstan, offre une perspective unique sur les coutumes culturelles des principales villes du Kazakhstan, telles que la capitale Astana, Almaty, Shymkent et Turkestan. Il présente également les divers échanges entre la Chine et le Kazakhstan, en abordant différents aspects de la culture, de la recherche scientifique, du commerce, du sport, etc.

L'histoire de l'amitié entre les deux nations, qui a évolué au cours des deux décennies qui ont suivi la création de l'OCS, est un aspect fascinant du documentaire. L'amitié entre le compositeur chinois Xian Xinghai et son mentor kazakh Bakhytzhan Baikadamov, le lien entre les deux nations créé par le tennis de table et la recherche sur les tulipes, pour lesquelles le Kazakhstan est célèbre, sur le mont Tai, l'une des montagnes sacrées de la Chine, mettent en lumière les remarquables échanges bilatéraux ainsi que la détermination et les efforts inlassables des trois décennies d'or des relations entre la Chine et le Kazakhstan.

Le rêve partagé sera diffusé dans le monde entier du 2 au 6 juillet sur Global Chinese Language Program Center (CCTV4) et sur la chaîne de télévision de l'agence kazakhe Khabar.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2451896/1.jpg

1 juillet 2024 à 10:39

