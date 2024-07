News Xplained | Le tout nouveau méga-pont en Chine du Sud peut-il répondre aux attentes ?





GUANGZHOU, Chine, 1 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rapport d'actualité de GDToday :

Assurée par ce pont qui bat de nouveaux records en Chine, la liaison Shenzhen-Zhongshan entrera en service à 15h00 le 30 juin. D'une longueur de plus de 24 kilomètres et d'un coût de 6,7 milliards USD, il s'agit de l'un des ponts maritimes les plus sophistiqués jamais construits au monde.

Ce projet gigantesque devrait permettre aux villes connectées de se développer comme jamais auparavant. Mais ce colosse coûteux est-il vraiment à la hauteur des attentes ? Cet épisode de News Xplained le découvrira.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2451484/GDToday_NewsXplained_Mega_Bridge.mp4

1 juillet 2024 à 10:34

