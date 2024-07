Joyeuse fête du Canada à tout le monde!





La ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge s'adresse à la population canadienne qui s'unit pour célébrer la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2024 /CNW/ - Bonne fête du Canada!

Où que nous soyons au pays aujourd'hui, nous avons tous et toutes le sentiment chaleureux et unificateur de faire partie de la grande famille canadienne. Nous célébrons tout ce qui fait du Canada le meilleur endroit où vivre.

Alors que nous passons cette journée à écouter de la musique d'ici, à faire des barbecues en famille ou à nous réunir entre voisins, nous pouvons constater que ce sont les petites choses qui rendent notre pays si extraordinaire. Il peut s'agir d'un simple geste amical de la main; de tenir la porte ouverte pour quelqu'un; ou de traiter nos aînés avec le respect qu'ils méritent pour avoir fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui.

Notre diversité est notre force, de la diversité de nos idées à la diversité de nos expériences et de nos origines. Nos majestueux paysages nous unissent d'un bout à l'autre du pays et nous donnent la certitude que les gens qui visitent le Canada repartiront en nous connaissant un peu mieux.

Le Canada ne signifie pas la même chose pour tout le monde. C'est plutôt un ensemble de choses qui nous rendent toutes et tous très fiers. Nous savons, entre autres, que nous sommes un peuple compatissant, optimiste, accueillant, libre, juste et créatif, un peuple qui n'a pas fini de s'épanouir. En fin de compte, il y a tant de raisons d'être fiers en tant que Canadiens et Canadiennes.

Le 1er juillet est également le moment parfait pour reconnaître notre passé et en tirer des leçons en vue de bâtir un avenir meilleur. La population et tous les ordres de gouvernement au Canada doivent rester déterminés à cheminer plus loin sur la voie de la réconciliation afin de nous aider à réaliser le rêve d'un pays pleinement inclusif pour les générations futures.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je vous encourage à vous rassembler - avec vos proches et les membres de votre communauté - et à participer aux nombreuses activités qui se déroulent dans la région de la capitale du Canada ou encore aux centaines d'autres qui sont présentées un peu partout au pays.

Profitons de ce moment pour apprécier notre unité, nos communautés dynamiques et notre identité unique. Tous les progrès que nous avons réalisés ne sont possibles qu'au Canada.

Le Canada est une histoire qu'on n'a pas fini de raconter. Prenons le meilleur pays au monde et rendons-le encore meilleur.

