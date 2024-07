/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers - Le SFPQ fait appel à la réalité virtuelle pour garder vivant le personnel de la route/

Un avion exploité par JD Airlines a atterri à l'aéroport de Wuhu Xuanzhou dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, vendredi, marquant le premier vol d'une nouvelle ligne internationale de fret aérien reliant la ville de Wuhu à la capitale du...

AMI®, le leader mondial du micrologiciel dynamique pour l'informatique mondiale, est heureux d'annoncer aujourd'hui la validation complète et la conformité de sa solution de gestion MegaRAC® SP-X avec la suite de validation NVIDIA (NVVS) et sur les...

AMI®, le chef de file mondial des firmwares dynamiques, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la validation et la conformité complètes de sa solution de gestion MegaRAC® SP-X avec la NVIDIA ValidationSuite (NVVS) et sur les plateformes modulaires...

Solomon, un chef de file des solutions de vision et de robotique avancées, est ravi d'annoncer une collaboration avec NVIDIA au COMPUTEX 2024. Cette collaboration vise à intégrer les produits de Solomon à la plateforme robotique NVIDIA Isaac afin...

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) invite les médias à faire l'expérience de la réalité virtuelle afin de mieux comprendre les dangers que côtoient quotidiennement les travailleuses et travailleurs aux abords des...