Le C40 Food Systems remporte le Food Planet Prize 2024, prix environnemental d'une valeur de 2 millions de dollars, pour son engagement qui rend des millions de repas dans les grandes villes plus sains et durables pour la population et la planète





STOCKHOLM, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Curt Bergfors Foundation a l'honneur d'annoncer que le système mondial C40 Food Systems a reçu le Food Planet Prize, le plus grand prix environnemental au monde, ce 28 juin à Stockholm, en Suède. Cette récompense souligne sa contribution exceptionnelle et son fort potentiel en matière de transformation des systèmes alimentaires urbains au profit de la population et de la planète.

À mesure que l'urbanisation poursuit sa croissance, on estime que d'ici 2050, 80 % de la production alimentaire mondiale sera consommée au sein des villes. De plus, l'alimentation représente le principal secteur émetteur en matière d'émissions liées à la consommation dans les plus grandes villes (13-20 %).

Le C40 Food Systems Network travaille en collaboration directe avec plus de 50 villes membres dans le monde entier afin de faciliter l'accès pour la population à une alimentation qui bénéficie à la fois aux habitants, à la planète et à la prospérité en développant des systèmes alimentaires sains, équitables et accessibles réduisant par la même occasion le gaspillage alimentaire.

À travers le C40 Good Food Cities Accelerator, 16 villes dans le monde s'engagent pour mettre en place des politiques alimentaires durables et parvenir d'ici 2030 au « régime de santé planétaire » pour tous, proposé par l'EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health. Les villes participant au Good Food Cities Accelerator sont Stockholm, Londres, Paris, Milan, Barcelone, Oslo, Copenhague, New York, Toronto, Montréal, Los Angeles, Lima, Séoul, Quezon City, Guadalajara et Tokyo. Ensemble, ces villes servent plus de 500 millions de repas. Bien que chacune d'entre elles soit profondément conditionnée par le contexte local, des solutions peuvent être rapidement calibrées et adaptées afin de correspondre à d'autres villes qui font face à des défis similaires.

« Recevoir le Food Planet Prize est un immense honneur pour l'ensemble du C40. Cette récompense réaffirme notre engagement en faveur de la transformation des systèmes alimentaires à l'échelle locale et mondiale, et nous motive à continuer à travailler sans relâche pour un avenir alimentaire plus sain et plus équitable, pour toutes les villes du C40 et pour les autres », a déclaré la maire Yvonne Aki-Sawyerr, coprésidente du C40.

« En tant que maire de Londres, je suis conscient de l'importance vitale des systèmes alimentaires pour notre ville. Les maires jouent un rôle central lorsqu'il s'agit de garantir que les élèves des écoles reçoivent des repas nourrissants et que tous les habitants aient accès à une alimentation saine et durable. De plus, nous luttons activement contre le gaspillage alimentaire. C'est pourquoi le choix de décerner le Food Planet Prize au C40 représente un tel honneur. Cette récompense renforce notre volonté de mener une transformation mondiale, afin de garantir que chaque personne ait accès à une alimentation saine et de qualité », a ajouté le maire Sadiq Khan, coprésident du C40.

Lors de la remise du prix au C40 Food Systems, le jury du Food Planet Prize a commenté :

« Les villes, où sont aujourd'hui consommés 70 % de la nourriture mondiale, jouent un rôle crucial dans la transition globale vers des systèmes alimentaires sains et durables. Le C40, réseau mondial comptant près de 100 maires des plus importantes villes du monde, fort d'une longue expérience en matière d'action climatique et d'un travail de plus en plus focalisé sur la question des systèmes alimentaires, peut faire de levier pour les villes vers des points-clés positifs pouvant faire radicalement dévier la trajectoire mondiale en direction d'un avenir alimentaire durable.

En particulier, le jury du Food Planet Prize estime que le C40, force mondiale ancrée localement, peut travailler avec des villes du monde entier et leur apporter un soutien en matière de politique alimentaire, de marchés publics et de programmes d'alimentation scolaire afin de réduire le gaspillage alimentaire et d'améliorer la gouvernance. Le C40 dispose d'une opportunité unique de créer une synergie avec d'autres réseaux impliqués sur les questions d'alimentation durable et d'entraîner une accélération mondiale guidée par les villes pour notre système alimentaire. »

À propos du jury

Le jury international du Food Planet Prize se compose de dix représentants d'excellence du secteur de l'alimentation, appartenant au milieu universitaire, au monde des affaires, à des organisations à but non lucratif ou à la fonction publique, ou exerçant des activités pratiques dans le domaine. Grâce à ses membres provenant de quatre continents et de toutes les branches du secteur de l'alimentation, aussi bien théoriques que pratiques, le jury reflète la diversité des perspectives nécessaire à la compréhension et à l'évaluation du vaste panel de candidatures qui nous sont proposées. Les coprésidents Johan Rockström et Magnus Nilsson jouent le rôle de médiateurs afin de faciliter son travail.

À propos du Food Planet Prize

Le Curt Bergfors Food Planet Prize est le plus grand prix environnemental au monde et récompense le gagnant à hauteur de 2 millions de dollars américains. Il peut uniquement être décerné à des projets en lien avec le système alimentaire.

Le ?urt Bergfors Food Planet Prize a été créé en Suède le 30 août 2019, en reconnaissance des menaces que nos systèmes alimentaires actuels font peser sur la santé des populations et la planète. Il naît de la conviction qu'il est impératif de transformer urgemment et radicalement nos manières de produire, distribuer et consommer la nourriture, pour la survie et le bien-être des générations futures, ainsi que de la planète.

Le prix soutient des initiatives qui réduisent de manière significative l'impact environnemental de notre alimentation. Aucune autre activité humaine n'impose autant de pression sur notre environnement, mais il n'est cependant pas envisageable de renoncer à nous alimenter.

Contrairement à bien d'autres prix, les initiatives récompensées par le Food Planet Prize sont choisies pour leur potentiel impact futur, plutôt que pour leurs accomplissements passés.

La vision que défend le Curt Bergfors Food Planet Prize est celle de la sécurité alimentaire de la population mondiale

sur une planète en bonne santé.

Contacts presse

Pour plus d'informations, merci de contacter [email protected] ou le +46 73 360 71 93 (Anya Gerzhan)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2450947/The_Food_Planet_Prize_1.jpg

Winner of the Food Planet Prize 2024: C40 Food Systems. Zachary Tofias, Director of Food and Waste, and Stefania Amato, Head of Food Strategy at C40 Cities Climate Leadership Group, posing with the winner's diploma together with the Co-Chairs of the Food Planet Prize jury: Johan Rockström (left), Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, and Magnus Nilsson (right), Michelin Star Chef, organic apple farmer and Director-General of the Curt Bergfors Foundation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2450946/The_Food_Planet_Prize_2.jpg

Winner of the Food Planet Prize 2024: C40 Food Systems. Zachary Tofias, Director of Food and Waste, and Stefania Amato, Head of Food Strategy at C40 Cities Climate Leadership Group posing with the winner's diploma.

