Déclaration du ministre Miller à l'occasion de la fête du Canada





TORONTO, le 1er juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« À l'occasion de la fête du Canada, nous célébrons nos libertés et réfléchissons à nos droits et à nos responsabilités en tant que citoyens canadiens. Nous nous souvenons et honorons l'histoire, les symboles et les valeurs que nous partageons et qui nous définissent en tant que Canadiens. Pour être Canadien, il est essentiel de comprendre l'histoire et les réalités des peuples autochtones, qui sont les gardiens de cette terre depuis les temps immémoriaux, et de reconnaître leur rôle intégral dans le passé, le présent et l'avenir de ce pays.

Chaque Canadien a la responsabilité de faire progresser la réconciliation avec les Autochtones. Il est important que nous comprenions tous les droits et les contributions importantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans le cadre de notre engagement permanent en faveur de la réconciliation, le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a collaboré avec des créateurs autochtones pour faire connaître directement aux nouveaux Canadiens les voix et les expériences des Autochtones. J'ai le plaisir de vous annoncer que la vidéo "Bienvenue, il y a de la place" est désormais utilisée lors de chaque cérémonie de citoyenneté dans tout le pays.

Ce matin, j'ai l'honneur d'assister à une cérémonie de citoyenneté spéciale qui se tient au Centre Rogers avant le match annuel de la fête du Canada des Blue Jays de Toronto. Il s'agit de l'une des nombreuses cérémonies de citoyenneté qui se déroulent aujourd'hui dans tout le Canada. Le moment où les nouveaux arrivants prêtent leur serment de citoyenneté est une expérience très significative et émouvante pour toutes les personnes concernées. Pour moi, c'est l'une des meilleures parties de mon travail! Si vous souhaitez ressentir la fierté d'être Canadien, je vous encourage à participer à une prochaine cérémonie de citoyenneté dans votre région.

Pour en savoir plus sur les célébrations de la fête du Canada près de chez vous, vous pouvez également consulter le site Web de Patrimoine canadien.

J'espère que les célébrations d'aujourd'hui renouvelleront votre fierté d'être Canadien et vous inciteront à redonner à votre communauté, à en apprendre davantage sur les peuples et cultures autochtones et à accueillir ceux qui ont choisi le Canada comme terre d'accueil. Notre diversité, notre équité, notre inclusivité et notre multiculturalisme sont ce qui distingue le Canada.

Que vous ayez récemment choisi de travailler, d'étudier ou de construire votre vie ici, ou que vous ayez toujours considéré ce pays comme votre foyer, aujourd'hui, nous célébrons ce qui nous unit : notre amour et notre respect pour le Canada.

Bonne fête du Canada! »

1 juillet 2024 à 09:28

