Déclaration du premier ministre à l'occasion de la fête du Canada





OTTAWA,ON, le 1er juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« Bonne fête du Canada!

« Où que vous soyez aujourd'hui, j'espère que vous célébrez les gens incroyables, le territoire et l'histoire du Canada. C'est une histoire qui a commencé il y a plus de 157 ans, avec les peuples autochtones, qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux.

« C'est une histoire de sacrifice. Lorsque les soldats canadiens ont pris d'assaut les plages de Normandie, ils savaient qu'ils risquaient leur vie. Mais la liberté - même celle de ceux qui se trouvaient de l'autre côté d'un océan et celle de générations de personnes qu'ils n'allaient jamais rencontrer - valait la peine d'être défendue.

« C'est une histoire qui comporte des injustices auxquelles nous faisons face sur le chemin de la réconciliation. C'est une histoire au fil de laquelle on a appris qu'on est plus forts non pas malgré nos différences, mais grâce à elles.

« Et c'est une histoire qui continue d'être écrite, par des Canadiens incroyables qui se battent pour leur communauté et leur pays. Il s'agit des travailleurs et bénévoles qui se sont occupés des plus vulnérables pendant la pandémie; des courageux premiers intervenants qui, en ce moment même, se précipitent vers le danger pour protéger nos foyers des feux de forêt; ainsi que des membres des Forces armées canadiennes qui sont aux premières lignes pour défendre la démocratie et la liberté.

« Ensemble, continuons à rendre encore meilleur ce pays incroyable qui est le nôtre. Contribuons à rendre nos communautés plus vivantes, dynamiques et inclusives. Éliminons les obstacles afin de créer des possibilités pour tous. Construisons un avenir où chaque génération a une chance égale, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous priez ou qui vous aimez. Et travaillons ensemble pour réaliser la promesse de notre pays ? une promesse de paix, de liberté, de prospérité et d'équité.

« En cette fête du Canada, célébrons tout ce que nous avons accompli ensemble et réaffirmons notre volonté de rendre le Canada encore meilleur! »

1 juillet 2024 à 09:00

