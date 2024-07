Message de la gouverneure générale à l'occasion de la fête du Canada





OTTAWA, ON , le 1er juill. 2024 /CNW/ - Bonne fête du Canada! Nous avons tant de raisons d'être fiers de notre pays.

Pensons à la gentillesse et à la compassion qui caractérisent les Canadiens. Ou à l'ingéniosité, à la bravoure, à l'innovation et aux réussites de nos concitoyens. Ou encore à notre engagement à créer un monde meilleur grâce à la compréhension mutuelle. Je salue chaque geste posé par les Canadiens au cours de l'année écoulée pour favoriser une unité fondée sur le respect. De voir tout ça me remplit d'espoir pour l'avenir.

Notre pays est façonné par une multitude de perspectives différentes. J'encourage les Canadiens à accueillir et à célébrer toutes nos voix et toutes nos histoires. À cultiver l'empathie, la soif d'apprendre et le dialogue. À faire progresser la réconciliation en toute occasion -- à l'intégrer dans votre travail, dans vos études et dans votre vie. La réconciliation est un cheminement perpétuel, et nous avons la responsabilité collective de la mettre en oeuvre. C'est ensemble que nous parviendrons à façonner un Canada inclusif.

Encore une fois, aux Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre : bonne fête du Canada.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

1 juillet 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :