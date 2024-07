News Xplained | Le mégapont le plus récent du sud de la Chine peut-il répondre aux attentes?





GUANGZHOU, Chine, le 1er juill. 2024 /CNW/ - Un reportage de GDToday

Le lien Shenzhen-Zhongshan, le dernier pont en Chine à établir des records, entrera en service à 15 h le 30 juin. S'étendant sur plus de 24 kilomètres au-dessus de la mer et coûtant 6,7 milliards de dollars américains, ce pont est l'un des passages maritimes les plus sophistiqués jamais construits.

Ce gigantesque projet devrait permettre aux villes reliées de croître comme jamais auparavant. Mais ce colosse coûteux peut-il vraiment répondre aux attentes? Cet épisode de News Xplained le découvrira.

