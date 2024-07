BCE recommande aux actionnaires de rejeter l'« offre d'achat restreinte » faite par TRC Capital à un prix inférieur au cours des actions ordinaires





MONTRÉAL, le 1er juill. 2024 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a reçu un avis d'« offre d'achat restreinte » non sollicitée faite par TRC Capital Investment Corporation (TRC Capital) visant l'achat d'au plus 2 500 000 actions ordinaires de BCE, soit environ 0,3 % des actions ordinaires en circulation de l'entreprise, à un prix inférieur au cours du marché de 43,40 $ CA par action. BCE n'approuve pas cette offre non sollicitée, n'a aucun lien avec TRC Capital ou son offre et recommande aux actionnaires de ne pas déposer leurs actions en réponse à cette offre d'achat restreinte non sollicitée.

BCE met en garde les actionnaires que l'offre d'achat restreinte a été faite à un prix inférieur au cours des actions ordinaires de BCE sur le marché. Le prix de l'offre non sollicitée de TRC Capital de 43,40 $ CA par action représente un escompte d'environ 4,43 % et 4,44 %, respectivement, par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York le 24 juin 2024, soit le dernier jour de bourse avant le lancement de l'offre d'achat restreinte.

Les actionnaires sont instamment priés d'obtenir le cours du marché en vigueur de leurs actions, de consulter leur courtier ou leur conseiller financier et de faire preuve de prudence à l'égard de l'offre non sollicitée de TRC Capital. Selon les documents d'offre de TRC Capital, les actionnaires de BCE qui ont déjà déposé leurs actions en réponse à l'offre peuvent révoquer leur dépôt à tout moment avant 23 h 59 (heure de Toronto) le 25 juillet 2024 en suivant la démarche précisée dans les documents d'offre.

TRC Capital a fait d'autres offres d'achat restreintes non sollicitées semblables pour d'autres sociétés ouvertes au Canada et ailleurs dans le monde. Les offres d'achat restreintes visent à contourner les mesures de protection des investisseurs qui s'appliquent à la plupart des offres publiques d'achat aux termes de la législation canadienne et américaine en valeurs mobilières, comme les obligations procédurales et d'information. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont exprimé des préoccupations au sujet des offres d'achat restreintes, y compris la possibilité que les investisseurs déposent leurs actions en réponse à de telles offres sans comprendre le rapport entre le prix d'offre et le véritable cours de leurs titres.

La SEC estime que les « initiateurs font des offres d'achat restreintes à des prix inférieurs au cours du marché dans l'espoir de prendre les investisseurs au dépourvu si ces derniers ne comparent pas le prix d'offre par rapport au cours du marché en vigueur ». La SEC a publié à l'intention des investisseurs des conseils sur les offres d'achat restreintes, qui peuvent être consultés sur son site Web à l'adresse www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

BCE encourage fortement les courtiers, les conseillers en placement et les autres participants au marché à faire preuve de prudence et à passer en revue la lettre concernant la diffusion et la divulgation d'offres d'achat restreintes par les courtiers et les conseillers en placement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

Les commentaires des ACVM concernant les offres d'achat restreintes se trouvent sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), à l'adresse http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_csa_19991210_61-301.jsp.

BCE exige qu'une copie du présent communiqué soit incluse avec toute diffusion de matériel concernant l'offre d'achat restreinte de TRC Capital visant les actions ordinaires de BCE.

