450 étudiants rejoignent des professionnels à Monaco pour faire progresser le yachting durable





Du 1er au 6 juillet, le Yacht Club de Monaco, sous l'égide de son président S.A.S. le Prince Albert II, accueillera le 11e Monaco Energy Boat Challenge. Véritable laboratoire d'innovations, cet évènement démontre l'efficacité des innovations en matière de propulsion et de design de coque en mettant en relation des jeunes ingénieurs et des professionnels de l'industrie pour qu'ensemble ils façonnent l'avenir du yachting. « L'implication de la nouvelle génération témoigne de l'importance de trouver des réponses à la problématique environnementale » évoque Bernard d'Alessandri, Secrétaire Général du Y.C.M.

Nouvelles technologies et compétition

Plus de 700 étudiants issus de 40 universités (25 pays) ont développé des solutions innovantes réparties en trois catégories. En Energy Class, les participants sont autorisés pour la première fois à incorporer des foils à leurs prototypes, à l'image du catamaran des Britanniques de Cambridge University Riviera Racing. A noter également la participation de Tameo ENSTA Paris/Monaco Marine et leur projet de bateau à trois moteurs. La Solar Class regroupe des équipes telles que Clean Energy Ship Uvigo (Espagne), et leur trimaran au potentiel de vitesse impressionnant. La classe Open Sea met en avant des projets comme Deep Silence de Sialia Yachts et des bateaux à hydrogène ravitaillés par Natpower. Tridente, un nouveau bateau électrique aussi efficace qu'élégant, produit en collaboration avec Vita, sera également présent. « Il est important d'encourager ces futurs acteurs du yachting durable. Leur engagement et leurs idées sont essentiels à cette évolution de notre industrie », explique Tanguy Ducros, directeur général de Monaco Marine.

Collaboration entre jeunes talents et professionnels

Soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco, UBS, BMW et SBM Offshore, l'événement attire des géants de l'industrie tels que Monaco Marine, Oceanco, Ferretti Group et d'autres acteurs soucieux d'accompagner la transition du yachting. Avec le Corporate Mentoring Programme, les professionnels offrent un accompagnement sur mesure tout au long de l'année, facilitant les échanges entre l'industrie et les équipes universitaires. « Nous sommes fermement convaincus que soutenir la jeune génération permettra de relever les défis en matière de développement durable » note Massimo Perotti, CEO de Sanlorenzo Group qui soutient Elettra UniGe (Gènes) et UNIBOAT (Bologne), deux équipes italiennes participantes.

En parallèle, la mise en place du Job Forum offre aux concurrents des possibilités d'emplois et de stages. A titre d'exemple, l'édition précédente avait donné lieu à plus de 80 entretiens.

Des défis sur l'eau pour tester les innovations

Le programme comprend des épreuves nautiques, notamment des essais en mer et le YCM E-Boat Rallye (8 à 10 milles nautiques). Les participants, dont le Riva El-ISEO entièrement électrique et les bateaux de Vita et Evoy, utiliseront les installations de recharge rapide du YCM E-Dock.

Partage en Open Source et conférences dédiées à l'innovation et à l'hydrogène

Les Daily Tech Talks seront l'occasion pour les étudiants en ingénierie d'échanger sur leur R&D en open source. Le rendez-vous fera entendre la voix des professionnels à l'occasion de deux demi-journées de conférence dont la première (jeudi 4 juillet) portera sur les « carburants alternatifs et les technologies de pointe dans le domaine du yachting ». Le lendemain se déroulera la 5e Table Ronde Hydrogène organisée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Mission pour la Transition Énergétique et le Y.C.M., et qui abordera l'innovation hydrogène dans l'industrie maritime et la plaisance. Ces deux rendez-vous pourront être suivis en présentiel sur inscription obligatoire, ou en ligne et en libre accès via le site de l'évènement.

La créativité récompensée

La Fondation Prince Albert II de Monaco lance cette année le « Prince Albert II of Monaco Foundation Sustainable Yachting Technology Award », un concours doté de 25.000? qui récompensera le 6 juillet prochain la meilleure solution technologique en termes d'efficience énergétique et/ou de réduction carbone. Le lauréat pourra, dès 2025 et sur une période de 3 ans, présenter les avancées de son projet au Monaco Energy Boat Challenge.

Un engagement collectif pour un yachting durable

Ouvert sur le monde, le rendez-vous stimule la créativité des jeunes qui, associée à l'expertise des acteurs du yachting, donne naissance à des projets concrets. En témoigne le premier ponton vert à hydrogène de SBM Offshore installé dans la YCM Marina en février dernier.

En réunissant de jeunes ingénieurs, des professionnels et des innovateurs du monde entier, l'évènement, qui s'inscrit dans la démarche collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting », illustre l'implication de la Principauté en tant que pionnière engagée dans l'adoption de pratiques durables. Elle joue ainsi un rôle clé dans la transition vers un secteur de la plaisance plus respectueux de l'environnement.

