EZ Texting stimule la communication par SMS au Canada avec le lancement de numéros sans frais

Le pionnier du marketing par SMS EZ Texting a annoncé aujourd'hui la publication de numéros sans frais pour les clients canadiens, qui peuvent maintenant envoyer et recevoir des SMS et MMS plus rapidement et sans aucune limite tarifaire quotidienne.

SAN FRANCISCO, 1er juillet 2024 /CNW/ - Pour souligner la fête du Canada, EZ Texting, le principal fournisseur de solutions de SMS pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement très attendu de numéros sans frais pour les entreprises canadiennes. Cette nouvelle offre permet aux entreprises de toutes tailles d'améliorer la communication avec leurs clients, de renforcer la confiance envers leur marque et de simplifier leurs opérations.

La solution de numéros sans frais de EZ Texting offre plusieurs caractéristiques de pointe :

Nombre illimité de messages quotidiens : Les entreprises peuvent envoyer et recevoir un nombre illimité de messages textes sans craindre de dépasser leurs quotas quotidiens.

Les entreprises peuvent envoyer et recevoir un nombre illimité de messages textes sans craindre de dépasser leurs quotas quotidiens. Envoi et réception très rapides de SMS et de MMS : Partagez du texte, des images, des brochures et d'autres documents de marketing très rapidement et avec une plus grande fiabilité.

Partagez du texte, des images, des brochures et d'autres documents de marketing très rapidement et avec une plus grande fiabilité. Ajout de plusieurs numéros sans frais : Notre croissance passe par la vôtre. Ajoutez facilement plusieurs numéros sans frais par entreprise pour une plateforme de communication unifiée.

Notre croissance passe par la vôtre. Ajoutez facilement plusieurs numéros sans frais par entreprise pour une plateforme de communication unifiée. L'approbation la plus rapide de l'industrie : Faites approuver votre numéro sans frais dans un délai d'un à cinq jours ouvrables, assurant ainsi un déploiement rapide et efficace.

La solution de numéros sans frais d'EZ Texting va au-delà des avantages techniques, inspirant la confiance des clients et projetant le professionnalisme qui vient avec une portée internationale. De plus, les entreprises peuvent utiliser le même numéro sans frais pour les appels vocaux et les messages texte, offrant un canal de communication unifié.

Il est facile de commencer à utiliser la puissante gamme de services de messagerie d'EZ Texting. Les entreprises peuvent commencer dès maintenant avec un nouveau numéro sans frais au Canada à 39 $ par mois, avec la possibilité d'ajouter des numéros supplémentaires à 25 $/mois.

« Cela change la donne pour les entreprises canadiennes. Les numéros sans frais sont depuis longtemps associés à des marques établies et dignes de confiance aux États-Unis. « Aujourd'hui, les entreprises canadiennes de toutes tailles peuvent tirer parti du même niveau de crédibilité pour renforcer leurs marques et leurs relations avec la clientèle, a déclaré Vijesh Mehta, chef de la direction d'EZ Texting. Grâce au processus de vérification simplifié et aux prix concurrentiels d'EZ Texting, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Il s'agit de donner aux entreprises les moyens de communiquer plus efficacement et, ultimement, d'obtenir de meilleurs résultats. »

À propos d'EZ Texting

Depuis 2004, EZ Texting a fourni à plus de 230 000 entreprises et organisations en croissance un moyen sans effort de lancer leurs activités de marketing par messages textes, ainsi que des fonctions et des intégrations puissantes pour poursuivre les conversations.

