DIDIER DROGBA, L'ÉTOILE DU FOOTBALL BRILLE PARMI LES VAINQUEURS DU 28e PRIX INTERNATIONAL FAIR PLAY MENARINI





FLORENCE, Italie, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Les surprises ne finissent jamais au Prix International Fair Play Menarini : le Jury du Prix a ajouté un autre joueur hors pair du football mondial, l'attaquant ivoirien Didier Drogba, au groupe des vainqueurs de l'édition 2024.

Champion absolu, deux fois nommé joueur africain de l'année (2006 et 2009), grâce à ses buts, Drogba a mené la Côte d'Ivoire à sa première qualification historique pour la phase finale d'une Coupe du Monde, en 2006. Avec 65 buts, il détient encore aujourd'hui le record des marquages de buts avec le maillot des « Éléphants ».

En Europe, il a écrit les plus belles pages de l'histoire du Chelsea : avec le maillot des « Blues », il a gagné quatre championnats, quatre Coupes nationales et, en 2012, la première Ligue des Champions du club, devenant ainsi l'un des symboles du football anglais du nouveau millénaire. En outre, il a été le premier footballeur africain à marquer 100 buts à la Premier League.

Pas seulement des buts et des triomphes sur le terrain : au cours de sa carrière, Drogba s'est fait plusieurs fois promoteur de la cessation des hostilités dans la guerre civile qui ensanglante la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Son discours transmis en octobre 2005 est resté imprimé dans la mémoire collective, quand, après avoir obtenu la qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne avec la Nationale, il a imploré à genoux le peuple ivoirien de déposer les armes et d'organiser des élections libres. En 2007, il a également été nommé par les Nations Unies, Ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre la pauvreté.

Les membres du Conseil d'Administration de la Fondazione Fair Play Menarini, Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, sont heureux d'accueillir à bras ouverts dans la liste des vainqueurs de cette année, une légende du football et un exemple d'éthique, de loyauté et de respect.

Didier Drogba et les autres champions de la 28e édition monteront sur la scène du Théâtre Romain de Fiesole jeudi 4 juillet pendant la cérémonie de remise des prix.

Pour plus d'informations, consultez : www.fairplaymenarini.com

Ci-dessous, les athlètes récompensés du 28e Prix International Fair Play Menarini :



DIDIER DROGBA

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

1 juillet 2024 à 05:47

