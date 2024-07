La Présidente d'ALLATRA a discuté du changement climatique avec le Pape François





Le Pape a reçu la Présidente d'ALLATRA en audience au Vatican

VATICAN CITY, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le pape François a reçu en audience privée au Palais Apostolique de la Cité du Vatican d'éminents scientifiques et des experts de divers pays et de diverses disciplines. Les personnes invitées participaient à la conférence internationale de trois jours sur le thème "Intelligence Artificielle Générative et Le paradigme Technocratique", organisée par la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP) - qui opère au sein de la Secrétairerie d'État du Saint-Siège et qui est dirigée par l'estimée présidente, le Dr. Anna Maria Tarantola.

Parmi les invités figuraient le Dr. A. Egon Cholakian, Expert en Sécurité Nationale et Conseiller en Affaires Gouvernementales à Washington, D.C. pour le Mouvement Public International "ALLATRA" (et membre de la Fondation CAPP), Maryna Ovtsynova, Présidente du Mouvement Public International "ALLATRA".

Lors de l'audience au Vatican, la Présidente d'ALLATRA a présenté au Pape François un rapport sur le climat intitulé "On The Progression Of Climatic Disasters On Earth And Their Catastrophic Consequences". Lors de leur conversation personnelle, elle a soulevé la question du changement climatique en tant que problème global, soulignant qu'il s'agit de l'un des défis les plus urgents pour l'humanité.

Tout au long de la conversation, le Pape François a écouté attentivement et a exprimé son plaisir d'offrir sa bénédiction au Mouvement public international "ALLATRA". Après l'événement, Maryna Ovtsynova, présidente d'ALLATRA, a également reçu personnellement une bénédiction du Saint-Siège et du Pape François en ce jour important pour l'organisation "ALLATRA".

De plus, la conférence internationale a donné lieu à des discussions sur les innovations technologiques qui devraient déterminer l'avenir de la civilisation.

Étant donné que l'avenir de l'humanité se jouera sur le front de l'innovation technologique, le Pape François a déclaré : "Nous ne devons pas manquer l'occasion de penser et d'agir d'une manière nouvelle, avec l'esprit, le coeur et les mains, afin d'orienter l'innovation vers une configuration centrée sur la primauté de la dignité humaine." - cite "Vatican News" .

Au cours de l'événement, Maryna Ovtsynova, présidente du Mouvement public international "ALLATRA", a abordé, lors d'une discussion cruciale avec les organisateurs de la conférence, les menaces pressantes qui pèsent sur la liberté et la démocratie à l'échelle mondiale. Mme Ovtsynova a évoqué l'enquête en cours sur la persécution illégale des participants d'ALLATRA dans plusieurs pays où le niveau de démocratie est faible. Elle a notamment expliqué comment ils ont été victimes d'une campagne de diffamation lancée par une organisation anti-sectes russe. De plus, elle a mentionné que cette campagne de diffamation a eu lieu non seulement en Russie mais aussi en Ukraine, ce qui indique l'influence significative de l'organisation anti-sectes russe sur l'Ukraine.

Lors de la conversation, Maryna Ovtsynova a également soulevé le fait que les organisations anti-sectes, dont l'existence est contraire aux normes démocratiques, jettent une ombre sur la foi et sur ce que le christianisme représente : la liberté de religion et la liberté de conscience.

Durant l'audience du 22 juin 2024, Maryna Ovtsynova a exprimé sa sincère gratitude au Pape François pour ses contributions significatives en tant que leader responsable et décisif dans l'intégration sociale de l'Église Catholique Romaine et pour le renforcement de son rôle dans la société séculière contemporaine. Elle l'a également remercié pour sa gentillesse, sa cordialité et son soutien en ce moment particulier pour "ALLATRA".

À la suite de leur conversation avec le Chef de l'Église Catholique, Mme Ovtsynova et le Dr Cholakian ont participé à plusieurs réunions informelles avec d'autres participants à l'audience privée au Palais Apostolique. Ces rencontres comprenaient des discussions avec des représentants du Vatican, abordant des questions cruciales concernant l'avenir proche.

