WestJet confirme la fin de la grève de l'AMFA





Des préjudices supplémentaires pour les invités, les employés et les collectivités sont ainsi prévenus alors que la compagnie aérienne travaille à la reconstruction

CALGARY, 30 juin 2024 /CNW/ - WestJet confirme que le 30 juin 2024 à 22 h 30 HR, l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) a mis fin à son mouvement de grève. Les membres de l'AMFA retourneront au travail comme prévu pour commencer immédiatement les travaux de restauration du réseau. La compagnie aérienne et l'AMFA ont repris les pourparlers plus tôt aujourd'hui, pour la première fois depuis le jeudi 27 juin, malgré une impasse quant à l'objet de l'ordonnance d'arbitrage exécutoire du ministre. Elles l'ont fait afin de parvenir à une entente de principe et de prévenir d'autres préjudices pour le public canadien.

« Les préjudices causés aux Canadiens et à notre compagnie aérienne sont énormes, et une résolution rapide était nécessaire. Nous ne nous réjouissons pas de ce résultat, mais nous dormirons mieux ce soir en sachant que d'autres préjudices ont été évités », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation du groupe. « Nous ne verrons aucune autre intervention syndicale dans le cadre de ce conflit, car les deux parties ont convenu d'arbitrer le contrat en cas d'échec de la ratification. »

Le manque de clarté du gouvernement et les décisions prises par le CCRI ont permis la tenue d'une grève dans le cadre d'un arbitrage exécutoire. Comme il n'y avait pas de voie à suivre en vue d'une résolution, les deux parties ont pris des mesures essentielles pour trouver un terrain d'entente et parvenir à un accord.

En réponse à la grève, l'entreprise a dû stationner 130 avions dans 13 aéroports à l'échelle du Canada. Après la nouvelle d'aujourd'hui, la compagnie aérienne va commencer à travailler pour rétablir ses activités en toute sécurité et en temps opportun. Compte tenu de l'incidence importante sur le réseau de WestJet au cours des derniers jours, le retour aux activités courantes prendra du temps et il faut s'attendre à d'autres perturbations au cours de la prochaine semaine à mesure que la compagnie aérienne remet les avions et l'équipage en place.

« Nous tenons à remercier les invités de leur patience pendant cette période incertaine et stressante », a poursuivi M. Pen. « En outre, je tiens à remercier personnellement nos équipes de WestJetters, qui ont également été plongées dans l'incertitude et qui ont encore une fois fait preuve de soin, de dévouement et de résilience. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à www.westjet.com/fr-ca/nouvelles

Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

1 juillet 2024 à 05:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :