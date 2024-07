Changements de vitesses électroniques Magene - EUROBIKE 2024





QINGDAO, Chine, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Magene, un innovateur de premier plan dans le domaine de la technologie cycliste, est fier de présenter son dernier groupe de changements de vitesses électroniques à l'occasion de l'EUROBIKE 2024.

Ce groupe de changement de vitesse sans fil de Magene se décline en version pour freins à disque hydrauliques et en version pour freins sur jante. Les manettes de changement sont sans fil et les dérailleurs avant et arrière sont connectés à une batterie située dans la tige de selle.

Magene réduit le volume et le poids du module de transmission en utilisant des alliages d'aluminium, de magnésium et de fibre de carbone pour alléger le groupe tout en garantissant des performances optimales.

La compatibilité avec les vitesses 10 à 12 permet au groupe de s'intégrer parfaitement à une large gamme de vélos, qu'il s'agisse de vélos de route ou de VTT. Cette flexibilité permet aux cyclistes utilisant des systèmes à 10-12 vitesses de passer au changement électronique sans avoir à remplacer d'autres accessoires.

Le groupe Magene adopte un protocole privé 2.4G, qui offre une faible consommation d'énergie et un fonctionnement stable sans augmenter la capacité de la batterie, n'affectant ni la force du signal ni la vitesse de réponse, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie de la batterie de plus de 30 %, jusqu'à 2 500 km. Il garantit que les cyclistes peuvent profiter des avantages du changement électronique sans se soucier des remplacements fréquents de la batterie, faisant de ce groupe un compagnon fiable sur la route ou sur les sentiers.

Chaque manette du groupe possède trois boutons : deux boutons extérieurs pour le changement de vitesse et un autre bouton à l'intérieur, configurable pour des fonctions personnalisées via l'application. Comparé à une manette traditionnelle, il y a plus de touches et chaque touche peut définir des fonctions telles que travailler avec un compteur de vélo, des feux arrière ou des phares.

Ce groupe sera commercialisé en Chine cette année mais n'arrivera sur le marché occidental que l'année prochaine.

À propos de Magene

Avec une superficie totale de construction de 52 778 m², Magene couvre pleinement le développement et la fabrication de produits matériels et logiciels intelligents pour le cyclisme avec un système de R&D et de production mature, avec une capacité de production annuelle de 1,1 million de compteurs GPS intelligents pour vélo, 450 000 de compteurs de vélo intelligents, 100 000 capteurs de puissance et 20 000 paires de roues en fibre de carbone. Les produits de marque Magene sont présents dans plus de 100 pays et régions. Magene a établi des coopérations à long terme et stables avec des clients tels que Decathlon, Wahoo, ECC et d'autres entreprises leaders.

EUROBIKE Magene Numéro du stand ?8.0-O26

Dates de l'exposition: du 3 - au 7 juillet 2024

Magene Contacts :

Site officiel : www.magene.com

E-mail : [email protected]

1 juillet 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :