KEENON Robotics : "Là où les humains rencontrent les machines". Lors de la Réunion annuelle des nouveaux champions de Dalian 2024 au Forum économique mondial : Les robots ouvrent la porte à l'IA pour entrer dans le monde physique





DALIAN, Chine, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics, leader mondial de la robotique de service commercial, a eu l'honneur de participer à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, également connue sous le nom de Forum d'été de Davos, qui s'est tenue à Dalian, en Chine, du 25 au 27 juin. Tony Li, PDG et fondateur de KEENON Robotics, a été invité à plusieurs sessions clés, partageant des perspectives et interagissant avec des experts de l'industrie. Il a également présenté une conférence intitulée « Systèmes autonomes : là où les humains rencontrent les machines » le dernier jour, discutant des tendances de l'IA et de la robotique avec des leaders et des participants de divers secteurs du monde entier.

Le forum a réuni des universitaires de renom, des politiciens, des chefs d'entreprise, des jeunes et des membres de la société civile pour aborder les enjeux mondiaux. Sous le thème « Les nouvelles frontières de la croissance », le forum de cette année s'est concentré sur six piliers : la nouvelle économie mondiale, la Chine et le monde, l'entrepreneuriat à l'ère de l'IA, les nouvelles frontières pour les industries, l'investissement dans les personnes, et la connexion entre le climat, la nature et l'énergie. Environ 1 600 invités de 80 pays et régions ont exploré de nouvelles voies économiques et les tendances mondiales, abordant des sujets significatifs et tendances dans l'économie mondiale.

Pendant la présentation, Monsieur Li a souligné l'impact transformateur des systèmes autonomes intelligents, mettant en avant leurs capacités de prise de décision indépendante et leur intégration dans la vie humaine grâce aux avancées de l'IA, établissant ainsi un lien entre l'IA et le monde physique. Il a également discuté de l'évolution des robots traditionnels, principalement utilisés dans des scénarios industriels pour des tâches répétitives, et a expliqué comment les innovations en IA permettent le développement de robots à usage général, désormais appliqués dans des industries telles que l'hôtellerie et la restauration, avec des implications sociétales plus larges potentielles.

Li a également souligné que l'adoption croissante de divers types de robots en Asie de l'Est reflète les avancées technologiques rapides, la demande croissante du marché et une culture de l'innovation dans la région. Cela souligne l'importance de se préparer à un avenir où les systèmes autonomes intelligents joueront un rôle de plus en plus important dans la société.

KEENON Robotics reste engagé à explorer de nouvelles frontières dans les applications robotiques mondiales, guidé par l'innovation, la collaboration et un engagement à faire progresser la technologie pour le bénéfice de la société.

Pour plus d'informations et pour les demandes de presse, veuillez contacter [email protected] ou vous rendre sure le site http://www.keenon.com/en/.

À propos de KEENON Robotics

Leader mondial des robots de service commercial et des solutions, KEENON Robotics est à la pointe du marché avancé des robots de service depuis 2010. En exploitant des technologies de pointe en robotique et en informatique en nuage, l'entreprise est reconnue par les entreprises du monde entier. KEENON Robotics se consacre à créer de la valeur, à encourager l'innovation et à contribuer à la croissance de l'industrie dans divers secteurs.

