Dawn Health et Merck collaborent pour soutenir la prise en charge des troubles de la croissance





COPENHAGUE, Danemark, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dawn Health, l'entreprise de santé numérique pionnière de l'innovation au service du patient, a annoncé qu'elle travaillait avec Merck, une entreprise pharmaceutique mondiale de premier plan, sur une solution numérique pour les troubles associés au déficit de l'hormone de croissance (DHC).

Au cours des deux prochaines années, les deux entreprises vont unir leurs forces afin de développer une plateforme numérique de pointe, centrée sur l'utilisateur et conçue pour améliorer la vie de dizaines de milliers de patients dans plus de 40 pays.

En exploitant les dernières technologies de l'IA, la collaboration impliquera également d'explorer l'intégration de fonctionnalités telles que les prévisions de croissance et la personnalisation avancée dans le produit numérique, en s'appuyant sur l'enthousiasme suscité par l'IA et son potentiel d'impact sur l'expérience de l'utilisateur, l'adoption, l'observance et les résultats du traitement. La solution numérique apportera un soutien aux enfants et aux jeunes adultes vivant avec un DHC, ainsi que des outils et un soutien à leurs soignants, à la fois à domicile et dans un cadre clinique.

Fondée sur une détermination commune à améliorer la vie des patients, la collaboration se concentrera sur le patient afin de fournir un produit intuitif et engageant qui soutient les utilisateurs et les soignants tout au long de leur parcours de traitement. Cela implique un dialogue avec les patients pour bien comprendre leurs besoins non satisfaits et la manière dont la solution peut y répondre au mieux, ainsi qu'écouter les soignants et les professionnels de la santé sur la manière d'autonomiser et de soutenir au mieux les personnes qui souffrent d'un DHC.

La collaboration a déjà pris un bon départ, avec des ateliers et des discussions inspirantes entre les équipes de Dawn Health et de Merck, alors qu'elles travaillent ensemble pour fournir une plateforme de pointe à l'échelle mondiale afin d'améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles liés à l'hormone de croissance.

À propos de Merck

Merck, entreprise scientifique et technologique de premier plan, exerce ses activités dans les domaines des sciences de la vie, des soins de santé et de l'électronique. Quelques 63 000 employés s'efforcent chaque jour d'améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu'il s'agisse de fournir des produits et des services qui accélèrent le développement et la fabrication de médicaments, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils, l'entreprise est omniprésente. En 2023, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros avec une présence dans 65 pays. L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont joué un rôle clé dans les avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa création en 1668. La famille fondatrice reste le propriétaire majoritaire de l'entreprise cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux du nom et de la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck sont MilliporeSigma dans le domaine des sciences de la vie, EMD Serono dans celui des soins de santé et EMD Electronics dans celui de l'électronique.

Tous les communiqués de presse de Merck sont distribués par e-mail au moment où ils sont disponibles sur le site web de Merck. Veuillez consulter le site www.merckgroup.com/subscribe pour vous inscrire en ligne, modifier votre sélection ou mettre fin à ce service.

À propos de Dawn Health

Dawn Health est un leader mondial dans le domaine de la santé numérique, spécialisé dans le développement de logiciels en tant que dispositifs médicaux (SaMD) et de thérapies numériques (DTx). En partenariat avec des entreprises pharmaceutiques, Dawn Health accélère le lancement de solutions numériques pour changer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques.

Contacts avec la presse

Pour toute question concernant Merck :

[email protected]

Pour toute question concernant Dawn Health

Christopher Kold, +4541586088

[email protected]

1 juillet 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :