MOGAS signe un contrat pour soutenir la nouvelle technologie TC2Ctm





MOGAS Industries a signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour le projet sud-coréen S-Oil Shaheen concernant la toute première commercialisation de la technologie TC2Ctm (Thermal Crude to Chemicals). La technologie TC2Ctm, sous licence de Lummus Technology, transforme le brut entier et d'autres flux orphelins de raffinerie en produits oléfiniques et aromatiques de grande valeur, et comprend l'un des plus grands vapocraqueurs au monde.

Suite au succès de projets antérieurs d'hydrocraquage en lit bouillonnant réalisés avec le concédant de licences technologiques Chevron Lummus Global (CLG), MOGAS fournira plus de quatre-vingt-dix vannes de 2 à 14 pouces aptes pour service difficile, de classe ASME 300-2500, ainsi que des modules d'actionnement, qui comprennent plusieurs vannes d'arrêt d'urgence à action rapide et à siège métallique.

« Nous sommes fiers de participer au plus grand investissement d'Aramco en Corée du Sud et d'être inclus dans la première usine de traitement TC2Ctm. Cet investissement aura un impact positif sur le marché mondial grâce à la valorisation propre du brut lourd qui soutient l'économie verte », déclare Matt Mogas, CEO de MOGAS.

Reconnu depuis plus de 40 ans comme un leader dans le domaine des vannes pour service difficile et des services spécifiques aux applications de pétrole lourd, MOGAS offre un niveau de confiance élevé aussi bien en termes de produits que pour l'assistance technique, garantissant ainsi un démarrage et un fonctionnement sans faille. MOGAS a installé plus de 11 000 vannes sur plus de 30 sites d'hydrocraquage à lit bouillonnant et à lit de boues dans le monde entier.

À PROPOS DE MOGAS

MOGAS Industries est l'entreprise technologique la plus réputée en matière de vannes pour service difficile, pour son ingénierie et son revêtement de surface, ses unités modulaires de traitement et son service après-vente. Nos produits et nos services spécifiques aux applications, de renommée mondiale, sont les meilleurs du secteur pour les applications critiques dans les secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, du raffinage, de la chimie/pétrochimie, de la pâte à papier et des industries spécialisées.

1 juillet 2024 à 01:50

