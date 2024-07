Growatt dévoile des solutions complètes de stockage d'énergie et d'énergie solaire pour diverses applications au salon Intersolar Europe 2024





BERLIN, le 1er juill. 2024 /CNW/ -- Growatt, un leader mondial des solutions d'énergie distribuée, a présenté ses dernières offres complètes à Intersolar Europe 2024, qui s'est tenue du 19 au 21 juin à Munich. L'exposition de l'entreprise mettait en vedette des produits novateurs conçus pour répondre à la demande mondiale croissante de stockage d'énergie, ainsi que des solutions de pointe pour les systèmes photovoltaïques solaires, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les centrales électriques portatives et la gestion intelligente de l'énergie.

« Avec l'objectif mondial de passer des solutions de stockage d'énergie uniquement solaire à des solutions de stockage d'énergie intégrées, Growatt ouvre la voie en fournissant une gamme diversifiée de produits qui rendent l'intégration de l'énergie solaire et du stockage à la fois transparente et efficace pour les applications résidentielles et commerciales, a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente de Growatt. « En tirant parti de notre vaste expertise technologique, nous avons non seulement amélioré nos gammes de produits existantes, mais nous avons également introduit de nouvelles solutions pour répondre à cette tendance émergente. »

Largement adoptés par les ménages européens, les onduleurs de la série Battery-Ready (MIN 2500-6000TL-XH, MOD 3-10KTL3-XH et MID 11-30KTL3-XH) demeurent les produits phares de l'entreprise. Ces onduleurs permettent aux propriétaires d'investir initialement dans un système uniquement photovoltaïque et de faire ultérieurement la transition vers le stockage d'énergie, au besoin, ce qui améliore la flexibilité et réduit les coûts initiaux. La batterie APX HV compatible offre un stockage d'énergie très efficace, en utilisant une technologie de connexion à commutation douce pour s'assurer que chaque batterie est entièrement chargée et déchargée sans discordance énergétique.

Avec son tout dernier microonduleur NEO 600-1000M-X et sa solution de batterie NOAH 2000 pour les systèmes solaires de balcon, Growatt offre une intégration et un stockage flexibles et faciles pour les résidents dans les environnements de vie modernes. En mettant l'accent sur une installation conviviale sans nécessiter d'installateurs professionnels ou d'approbation du réseau, les utilisateurs peuvent configurer le système avec une fonction prêt à l'emploi en seulement cinq minutes. De plus, intégrant des éléments de batterie LiFePO4 de plus de 6 000 cycles, la batterie NOAH 2000 maximise l'autoconsommation et permet une gestion de l'énergie plus intelligente grâce à divers modes opérationnels.

Reconnaissant l'importance croissante du stockage d'énergie par c&i sur le marché mondial, Growatt a présenté des solutions personnalisées pour ce secteur. L'onduleur WIT 50-100K-HU et le système de batterie commerciale APX offrent une puissance nominale de 28 kW à 100 kW et des capacités de batterie allant de 71 kWh à 200 kWh dans un seul système, extensible à 300 kWh/600 kWh en fonctionnement parallèle hors réseau. L'onduleur comprend jusqu'à 10 PTC avec un rapport courant continu/courant alternatif allant jusqu'à 2,0 et des capacités de commutation sur/hors réseau de niveau onduleur. La batterie commerciale APX, évolutive avec des modules de batterie de 14 kWh, maximise l'utilisation de l'énergie grâce à son optimiseur d'énergie modulaire.

De plus, la solution de batterie commerciale WIT 29,9-50K-XHU et AXE représente les dernières avancées dans le portefeuille de stockage d'énergie C&I de Growatt. L'onduleur hybride WIT 29.9-50K-XHU sert de centre d'énergie complet, équipé de trois ports de batterie et d'un port de générateur, prenant en charge de multiples applications. La batterie commerciale AXE, avec une capacité de charge et de décharge maximale de 1 C et une conception d'armoire standard de 19 po de largeur, offre une flexibilité pour l'intégration modulaire.

Alors que Growatt continue d'outiller les foyers, les entreprises et les collectivités du monde entier grâce à une énergie solaire efficace et fiable, le fabricant met davantage l'accent sur les solutions de stockage d'énergie. Ce changement stratégique comprend le développement et le déploiement d'onduleurs de stockage et de produits de batterie, en tirant parti de ses vastes capacités de recherche et développement et de son expérience de l'industrie. En intégrant une technologie de pointe et une conception novatrice, Growatt vise à fournir des systèmes de stockage d'énergie robustes et polyvalents qui répondent à un large éventail d'applications. L'engagement de l'entreprise à l'égard de l'innovation et du développement durable fait en sorte que ses solutions non seulement améliorent l'efficacité énergétique, mais contribuent également à une infrastructure énergétique plus résiliente et plus durable à l'échelle mondiale.

