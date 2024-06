WestJet procède à l'annulation de vols additionnels dans le cadre de la 3e journée de grève de l'AMFA





CALGARY, AB, le 30 juin 2024 /CNW/ - WestJet a procédé aujourd'hui à l'annulation de vols additionnels en cette troisième journée de grève de l'AMFA (Aircraft Mechanics Fraternal Association). La ligne aérienne a annulé 410 vols additionnels depuis hier pour un total de 800 vols depuis le début que l'avis de grève a été émis, à quelques jours seulement de la longue fin de semaine de la fête du Canada.

« Des vacances ont été manquées, des voyageurs d'affaires ont été bloqués à destination et des réunions de famille prévues durant la longue fin de semaine ont été perturbées en raison de la grève de l'AMFA, et nous sommes sincèrement désolés pour ces milliers de Canadiens qui ont subi les conséquences de cet arrêt de travail non nécessaire. Je suis encouragé par la volonté de nos employés qui demeurent forts dans l'adversité et qui continuent nos opérations, et ce, d'une façon sécuritaire et contrôlée », a déclaré Diederik Pen, Président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe. « Nous continuons de penser que cette grève a seulement pour but d'infliger un dommage maximum à notre ligne aérienne et au pays. WestJet a obtenu une ordonnance d'arbitrage et attend de toute urgence que le gouvernement confirme qu'une grève et un arbitrage ne peuvent se dérouler simultanément. »

Les annulations de vols d'aujourd'hui sont accompagnées du stationnement de plus d'avions, ce qui réduit notre flotte à environ 32 avions. WestJet continuera d'opérer avec un horaire réduit et avec une flotte réduite tant et aussi longtemps que la grève durera.

Sommaire total des annulations en date du 30 juin, midi (HR)



Total des annulations Jeudi 27 juin 2024 18 Vendredi 28 juin 2024 25 Samedi 29 juin 2024 284 Dimanche 30 juin 2024 424 Lundi 1er juillet 78 Mardi 2 juillet 3

Total des vols annulés : 832

Tous les invités devraient prendre connaissance de l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Veuillez consulter la page des Mises à jour aux invités de WestJet pour obtenir plus de renseignements sur l'état des vols, les changements de plans de voyage et plus encore.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

30 juin 2024 à 21:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :