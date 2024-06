La grève en cours de l'AMFA force WestJet à émettre 235 annulations de vols supplémentaires, ce qui perturbe considérablement les déplacements pendant la fin de semaine de la fête du Canada





Malgré l'ordonnance d'arbitrage des ministres, les actions irresponsables continues du syndicat ont une incidence sur des dizaines de milliers de voyageurs

CALGARY, AB, le 29 juin 2024 /CNW/ - En raison de la décision de grève de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) malgré le mandat d'arbitrage du ministre, WestJet a annoncé 235 annulations de vols supplémentaires. Jusqu'à ce que la mesure de grève irrationnelle du syndicat soit annulée, ou jusqu'à ce qu'une intervention immédiate soit reçue, WestJet sera forcée de continuer à émettre des annulations de vol pour maintenir la stabilité de ses activités restantes.

« Cette situation est dévastatrice. Les actions irrationnelles du syndicat causent à elles seules des dommages irrévocables à nos invités qui manquent des célébrations de mariage, des rendez-vous médicaux essentiels, des réunions de famille et des vacances tant attendues, tout en laissant tomber des milliers de Canadiens qui sont laissés sans soutien ou sans avion pour rentrer à la maison, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation du groupe. « Nous cherchons tous les moyens d'intervenir et de travailler jour et nuit pour maintenir un réseau stable, tout en réduisant nos vols de façon sécuritaire et contrôlée. »

Jusqu'au samedi 29 juin, WestJet continuera de stationner des avions dans des gares partout au Canada, et d'importantes perturbations sont prévues d'ici la fin de la journée.

Résumé global des annulations

Jeudi 27 juin 2024 et vendredi 28 juin 2024

Environ 25 annulations

Environ 3 300 invités touchés

Vendredi 28 juin

Environ 150 annulations

Environ 20 000 invités touchés

Samedi 29 juin

Environ 235 annulations

Environ 33 000 invités touchés

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'évolution de la situation, veuillez consulter notre page d'information sur westjet.com.

Les invités qui voyagent sont encouragés à vérifier l'état des vols avant de prendre la route de l'aéroport. Veuillez visiter la page Mises à jour pour les invités de WestJet pour en savoir plus sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

29 juin 2024 à 18:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :