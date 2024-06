L'APTS salue la réélection d'Éric Gingras à la présidence de la CSQ





LONGUEUIL, QC, le 29 juin 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) félicite Éric Gingras pour sa réélection à la présidence de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). L'APTS tient également à saluer l'engagement continu et le leadership de M. Gingras, un partenaire précieux pour le mouvement syndical québécois.

«?La réélection d'Éric Gingras témoigne de la confiance de ses membres en ses capacités à défendre leurs intérêts avec vigueur et détermination. Nous sommes impatient?e?s de poursuivre notre collaboration avec la CSQ pour relever les nombreux défis auxquels sont confronté?e?s les travailleur?se?s des services publics québécois. Au nom des membres de l'APTS, nous lui offrons notre soutien et notre pleine solidarité, ainsi qu'à son équipe?», déclare Robert Comeau, président de l'APTS.

Rappelons que l'APTS a travaillé en étroite collaboration avec la CSQ, la FTQ et la CSN lors de la négociation des conventions collectives du secteur public. Cette solidarité intersyndicale continue notamment de s'incarner dans la mobilisation contre la centralisation et la privatisation du réseau public de santé et de services sociaux avec l'agence Santé Québec, une réforme tout sauf santé!

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

