Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 215 000 $ au Festival international du Domaine Forget





QUÉBEC, le 29 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement québécois annonce avec satisfaction son soutien financier de 214 888 $ au Domaine Forget de Charlevoix, l'organisateur du Festival international du Domaine Forget de Charlevoix, qui se tient à Saint-Irénée jusqu'au 14 août. Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications, ministre de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

Cette année, le Festival international du Domaine Forget de Charlevoix propose un programme varié de plus de 60 activités tout au long de l'été dans la magnifique région de Charlevoix. Les festivalières et les festivaliers pourront ainsi profiter d'expériences de réalité virtuelle, d'ateliers ouverts au grand public, de concerts explorant divers genres musicaux et de spectacles de danse. Le concert d'ouverture présentera un programme emblématique revisitant les classiques de Mozart, de Beethoven et de Vanhal, interprétés par l'orchestre Les Violons du Roy.

Citations

« Le Festival international du Domaine Forget offre presque tout l'été l'occasion de savourer pleinement les joies de la musique classique et de la danse. Je tiens à féliciter chaleureusement l'équipe organisatrice pour avoir élaboré un programme mettant en lumière le talent des musiciennes et musiciens locaux et internationaux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival international du Domaine Forget contribue à l'effervescence de Charlevoix et attire de nombreux visiteurs qui font de la région leur destination par excellence. Je suis très fière que le gouvernement soutienne cet événement unique, qui met en lumière l'immense talent de nos artistes et qui souligne le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« À sa 46e édition, le Festival international du Domaine Forget est devenu une institution incontournable, faisant désormais partie intégrante de la tradition charlevoisienne. Au fil des ans, il a su s'ancrer dans le coeur des habitants et des visiteurs, ouvrir les portes de notre magnifique région et contribuer significativement à son essor économique. Je suis convaincue que, cette année encore, les festivaliers vivront une expérience inoubliable en participant à cet événement emblématique.?»

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Domaine Forget de Charlevoix la somme de 153 888 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Diffuseurs et événements.

Le ministère du Tourisme lui accorde une aide de 61 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

29 juin 2024 à 09:00

