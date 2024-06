Rappel de produits : Saucisses fumées au cheddar et au jalapeno PC, 1 kg

Résumé Produit : Comprimés Festal Plus (étiquetés en coréen)Problème : Produits de santé - Sécurité des produits; produits non homologuésCe qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce...

La crise des surdoses est l'une des plus graves crises de santé publique auxquelles notre pays a été confronté. Elle est alimentée par un approvisionnement en drogues synthétiques illégales dangereuses qui est imprévisible et de plus en plus toxique....