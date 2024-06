BlueVoyant remporte le prix « Partenaire Microsoft de l'année » 2024 dans la catégorie « Sécurité » au niveau mondial





L'entreprise a également remporté le prix « Partenaire Microsoft de l'année » dans la catégorie « Sécurité » pour les États-Unis pour la troisième fois, ainsi que le prix « Partenaire Microsoft de l'année » dans la catégorie « Sécurité » pour le Canada.

NEW YORK, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- BlueVoyant, une société de cybersécurité qui propose une plateforme de cyberdéfense complète, basée sur les résultats et native dans le nuage, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté le prix « Partenaire Microsoft de l'année » 2024 dans la catégorie « Sécurité » au niveau mondial, en récompense de sa cyberdéfense de pointe et de sa relation stratégique avec Microsoft. L'entreprise a également été nommée « Partenaire Microsoft de l'année » dans la catégorie « Sécurité » pour les États-Unis pour la troisième fois consécutive, et « Partenaire Microsoft de l'année » dans la catégorie « Sécurité » pour le Canada pour la première fois. L'entreprise a été distinguée parmi les meilleurs partenaires de Microsoft au niveau mondial pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en oeuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« Nous sommes honorés d'avoir remporté les prix 'Partenaire Microsoft de l'année', qui récompensent les partenaires qui proposent des solutions exceptionnelles basées sur Microsoft », a déclaré Milan Patel, responsable mondial de la détection et de la réponse gérées (MDR) chez BlueVoyant.

« Cette récompense souligne notre engagement à aider les clients à maximiser leur investissement dans la sécurité Microsoft grâce à une expertise de classe mondiale à travers la plateforme de cyberdéfense BlueVoyant. BlueVoyant permet à ses clients de déployer et de gérer leur pile de sécurité Microsoft grâce à des solutions de cyberdéfense avancées qui surpassent les offres traditionnelles de MDR ou de centre d'opérations de sécurité (SOC). Notre approche innovante a permis d'accroître considérablement notre clientèle Microsoft au cours des trois dernières années, nous positionnant à l'avant-garde des opérations de sécurité de nouvelle génération en proposant une approche programmatique pour protéger les réseaux, les chaînes d'approvisionnement et les marques de nos clients. Alors que nous nous dirigeons vers un monde où l'IA est fondamentale, BlueVoyant s'associe à Microsoft pour être à la pointe de l'IA générative. » En tant que membre du conseil de conception de Microsoft Copilot pour la sécurité, nous offrons des services de diagnostic et de déploiement pour aider nos clients à faire de l'IA un atout stratégique en matière de cybersécurité."

Les prix "Partenaire Microsoft de l'année" récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA d'exception dans Microsoft Cloud au cours de l'année écoulée. Les prix ont été décernés dans différentes catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 700 candidatures provenant de plus de 100 pays. BlueVoyant a été récompensée pour avoir fourni des solutions et des services exceptionnels en matière de cybersécurité dans le monde entier, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada.

Le prix « Partenaire Microsoft de l'année » dans la catégorie "Sécurité" récompense un partenaire qui fait un travail exceptionnel en offrant à ses clients des solutions de sécurité de bout en bout (par opposition à des solutions en un point) basées sur les capacités de Microsoft Security dans Microsoft 365 et Microsoft Azure Security.

« Félicitations aux lauréats et aux finalistes des prix 'Partenaire Microsoft de l'année' 2024 ! » a déclaré Nicole Dezen, responsable des partenaires et vice-présidente 'corporate' chez Microsoft. « L'élan créé par les nombreuses annonces relatives à l'IA et à Copilot cette année a stimulé l'innovation de nos partenaires, permettant aux clients de bénéficier de services et de solutions révolutionnaires. Les capacités et la créativité de notre écosystème de partenaires sont une source d'inspiration et les lauréats de cette année démontrent magnifiquement le meilleur des possibilités offertes par l'IA et Microsoft Cloud. »

BlueVoyant s'engage à fournir une cyberdéfense de pointe et à aider les clients du monde entier à maximiser leur investissement dans la sécurité Microsoft grâce à des technologies avancées spécialement conçues pour déployer et gérer l'ensemble de la pile de cybersécurité. En mettant l'accent sur la cyberdéfense, BlueVoyant offre des services de pointe en matière de détection et de réponse étendues gérées (MXDR) aux clients de la technologie de sécurité Microsoft. La solution MXDR de BlueVoyant fait partie d'une plateforme plus large qui comprend une détection avancée des menaces, une surveillance continue du clear web, de l'open web et du dark web, des playbooks de remédiation automatisés, la suppression des sites d'hameçonnage malveillants, la surveillance de la chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des problèmes, afin d'offrir une solution de sécurité interne et externe plus complète.

L'entreprise utilise l'AM pour réduire le bruit des alertes de cybersécurité et pour prédire rapidement et avec précision la gravité des vulnérabilités émergentes. BlueVoyant peut en outre aider ses clients à maximiser l'IA générative, telle que Microsoft Copilot pour la sécurité, grâce à des évaluations de l'état de préparation et à des services de conseil.

BlueVoyant a étendu sa présence dans le monde entier, avec notamment l'ouverture d'un nouveau SOC à Leeds, en Angleterre, avec un SOC EMEA supplémentaire qui vient s'ajouter au SOC existant en Hongrie, en consolidant sa présence au Japon, tout en renforçant également son équipe des Amériques.

Ces prix viennent s'ajouter à la longue liste de récompenses reçues par BlueVoyant de la part de Microsoft. En 2023, BlueVoyant a été nommée fournisseur de services de sécurité gérée de l'année dans le cadre des prix Microsoft d'excellence en matière de sécurité, et membre du conseil de conception de Microsoft Copilot pour la sécurité. En 2022, BlueVoyant a obtenu le statut de solution MXDR (détection et réponse étendues gérées) vérifiée par Microsoft, et a été l'un des 150 premiers partenaires de Microsoft en matière de sécurité gérée. En 2021, BlueVoyant a été lauréate du prix "Partenaire de Microsoft Security 20/20" pour la Top MDR Team.

Les prix "Partenaire Microsoft de l'année" 2024 sont annoncés avant le Microsoft MCAPS Start for Partners 2024, l'événement numérique de Microsoft qui se tiendra les 10 et 11 juillet. Les partenaires recevront leur récompense lors de l'événement MCAPS Start for Partners avant les célébrations en personne pendant la semaine de Microsoft Ignite en novembre. Des détails supplémentaires sur les prix 2024 sont disponibles sur le blog des partenaires Microsoft : https://aka.ms/POTYA2024_announcement. La liste complète des catégories, des lauréats et des finalistes est disponible à l'adresse suivante : https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres Microsoft de BlueVoyant, veuillez consulter http://bluevoyant.com/microsoft.

À propos de BlueVoyant

BlueVoyant propose une plateforme d'opérations de sécurité complète, native dans le nuage, qui permet de surveiller les menaces en temps réel pour les réseaux, les points d'extrémité et les chaînes d'approvisionnement, et qui couvre le clear web, le deep web et le dark web. La plateforme intègre une technologie de pointe et une expertise humaine pour offrir une protection étendue et une atténuation rapide des menaces, garantissant ainsi la cybersécurité de l'entreprise. Bénéficiant de la confiance de plus de 1 000 clients dans le monde et élue partenaire mondial de l'année par Microsoft en 2024, BlueVoyant établit la norme en matière de solutions modernes de cyberdéfense.

Contact presse BlueVoyant :

Jennifer Schlesinger

[email protected]

