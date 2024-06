Dynatrace nommé lauréat du prix 2024 de Partenaire Microsoft de l'année pour les Amériques





Dynatrace (NYSE : DT), le chef de file en matière d'observabilité et de sécurité unifiées, annonce ce jour avoir reçu le prix 2024 du Partenaire Microsoft de l'année pour les Amériques dans la catégorie Marché commercial, Canada. La société a décroché cette distinction parmi un groupe de partenaires Microsoft de premier plan pour avoir fait preuve d'innovation et fourni des solutions clients utilisant les technologies Microsoft.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de la part de Microsoft en tant que reconnaissance de notre engagement continu à offrir une innovation de classe mondiale à nos clients », déclare Jay Snyder, vice-président principal, alliances et partenaires mondiaux, Dynatrace. « Aider les entreprises à accélérer leurs initiatives de transformation numérique en fournissant une observabilité et une sécurité unifiées est au coeur de notre partenariat mondial avec Microsoft. Ensemble, nous visons à permettre à nos utilisateurs d'optimiser pleinement leurs parcours cloud afin qu'ils puissent suivre le rythme du marché et offrir une expérience client irréprochable. »

Le prix Partenaire Microsoft de l'année pour les Amériques récompense les partenaires Microsoft qui ont créé et fourni des solutions, des services et des dispositifs exceptionnels basés sur Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix sont déclinés en plusieurs catégories et les lauréats sélectionnés parmi un groupe de plus de 2 000 candidats. Dynatrace a été reconnu pour fournir des solutions et des services exceptionnels dans la catégorie Marché commercial pour le Canada. Dynatrace a également été nommée lauréat de la catégorie Marché commercial pour l'Amérique latine en plus d'avoir terminé finaliste du Prix de l'innovateur ISV ? Canada.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous célébrons les gagnants et finalistes des prix Partenaire Microsoft de l'année 2024 », déclare Nina Harding, vice-présidente corporate, Americas Global Partner Solutions. « Ces partenaires incroyables ont présenté leur innovation et leur collaboration, qui ont permis de renforcer le succès client, l'IA et l'activation de CoPilot, et transformé leurs activités sur Microsoft Cloud. »

Les prix Partenaire Microsoft de l'année seront annoncés à l'Americas Start for Partners, un événement numérique, qui aura lieu le 12 juillet prochain. Des informations supplémentaires sur les prix 2024 sont disponibles sur le blog des partenaires Microsoft pour les Amériques : Americas Partner Blog.

À propos de Dynatrace

Dynatrace (NYSE : DT) a vocation à assurer le fonctionnement parfait des logiciels du monde entier. Notre plateforme unifiée combine une observabilité étendue et approfondie et une sécurité d'exécution continue avec l'IA hypermodale Davis® pour fournir des réponses et une automatisation intelligente basées sur les données à une échelle massive. Cela permet aux innovateurs de moderniser et d'automatiser les opérations cloud, de fournir des logiciels plus rapidement et en toute sécurité, et d'assurer des expériences numériques sans compromis. C'est pourquoi les plus grandes entreprises du monde font confiance à la plateforme Dynatrace® pour accélérer la transformation numérique.

