Gestion d'actifs PMSL inc. annonce une offre de produits améliorée et des frais de gestion réduits sur plusieurs fonds de titres à revenu fixe

TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé qu'à la fermeture des bureaux aujourd'hui, les investisseurs canadiens ont accès au Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life. Cela est rendu possible par les changements apportés au Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life : objectif de placement modifié; nouveau sous-conseiller, la MFS Gestion de placements Canada limitée (MFS Investment Management); et nouveau nom, Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life. Les porteurs de parts du fonds ont approuvé ces changements le 31 mai 2024.

Le Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life est une nouvelle option pour accéder à des titres à revenu fixe mondiaux. Il est sous-conseillé par la MFS Investment Management, qui possède de vastes connaissances et une grande expertise dans le domaine des titres à revenu fixe. Nous sommes ravis d'offrir ce fonds aux investisseurs canadiens. Le Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life investit principalement dans des obligations de première qualité au sein d'un vaste univers de placement mondial. Il peut aussi investir tactiquement jusqu'à 20 % du portefeuille dans des obligations mondiales à rendement élevé pour procurer un potentiel de croissance et de revenu accru.

En plus de lancer le Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, Gestion d'actifs PMSL a le plaisir d'apporter d'autres améliorations à sa gamme de placements à revenu fixe, comme la réduction des frais de gestion et l'augmentation de la distribution de l'un de ses fonds.

« Nous voulons rendre les placements accessibles et offrir des produits qui aident les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable », affirme Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente, solutions de placement, Sun Life Canada. « Ces réductions de frais de gestion renforcent notre offre de titres à revenu fixe et mettent en lumière notre partenariat avec la MFS Investment Management, Gestion SLC et Crescent Capital Group LP au Canada. Forts de notre grande expertise des placements à revenu fixe publics et privés, nous reconnaissons l'importance d'un accès à une vaste gamme de produits à revenu fixe pour concevoir des solutions novatrices dans les conditions de marché actuelles. »

Autres améliorations à la gamme de placements à revenu fixe

Réduction des frais de gestion pour continuer d'être concurrentiels sur le marché (dès le 1er juillet 2024) :

Nom du fonds Série Anciens frais de gestion Nouveaux frais de gestion Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life A 1,00 % 0,93 % Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life F 0,50 % 0,43 % Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life O 0,50 % 0,43 % Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life A 0,98 % 0,93 % Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life F 0,48 % 0,43 % Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life A 1,25 % 1,20 % Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life F 0,75 % 0,70 %

Augmentation de la distribution mensuelle du Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life : l'examen du rendement solide de ce mandat nous permet d'augmenter le montant de la distribution mensuelle comme il est indiqué ci-dessous, dès la fermeture des bureaux le 28 juin 2024 :

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life Série Ancienne distribution mensuelle ($/part) Nouvelle distribution mensuelle ($/part) A 0,0250 0,0300 F 0,0300 0,0350

De plus, Gestion d'actifs PMSL annonce la modification du niveau de risque des fonds suivants, conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), dès la fermeture des bureaux le 28 juin 2024 :

Nom du fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque Fonds Inde Aditya Birla Sun Life Élevé Moyen à élevé Catégorie prudente Granite Sun Life Faible Faible à moyen Portefeuille prudent Granite Sun Life Faible Faible à moyen Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life Faible à moyen Moyen Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life Faible Faible à moyen Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life Faible à moyen Moyen

* Le 28 juin 2024, le fonds a changé d'objectif de placement et a été renommé Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life. La MFS Gestion de placements Canada limitée a été désignée comme sous-conseiller du fonds. En vertu du nouveau mandat, le rendement du fonds pourrait différer considérablement du rendement précédent. Pour en savoir plus sur ces changements, reportez-vous à la Modification no 2 du 18 mars 2024 apportée au prospectus simplifié du 28 juin 2023.

La MFS Gestion de placements Canada limitée agit comme sous-conseiller pour les fonds MFS Sun Life. Gestion d'actifs PMSL inc. est inscrite comme gestionnaire de portefeuille. La MFS Gestion de placements Canada limitée a désigné la MFS Institutional Advisors, Inc. pour fournir des services de sous-conseils supplémentaires.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe, en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 mars 2024, Gestion d'actifs PMSL inc., membre du groupe Sun Life, gère un actif de 38,3 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,47 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site http://www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

