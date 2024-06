Déclaration de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé sur la crise des surdoses





OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - La crise des surdoses est l'une des plus graves crises de santé publique auxquelles notre pays a été confronté. Elle est alimentée par un approvisionnement en drogues synthétiques illégales dangereuses qui est imprévisible et de plus en plus toxique. Des drogues puissantes comme le fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques émergents inondent l'offre de drogues illégales et entraînent une augmentation des risques et des décès. Aucune communauté n'est épargnée. Les répercussions tragiques sont vues et ressenties parmi nos amis, nos familles et nos voisins.

Les données publiées aujourd'hui montrent la poursuite d'une tendance à des niveaux constamment élevés de décès et de risques liés aux opioïdes depuis 2020. Le nombre de décès, d'hospitalisations et d'interventions des services d'urgence liés aux opioïdes en 2023 est comparable à ce qui a été observé pendant la pandémie. Depuis 2016, on dénombre 44?592 décès liés aux opioïdes. Malgré les efforts continus déployés à tous les niveaux du gouvernement et avec des partenaires dans tout le pays, 8?049 personnes ont perdu la vie à cause des opioïdes en 2023. Cela représente une moyenne de 22 personnes mourant chaque jour.

Nous savons également que 75 % des personnes qui ont perdu la vie étaient des hommes. Beaucoup de ces hommes travaillent dans des métiers et des emplois physiquement exigeants, et sont plus touchés par la consommation de substances et la dépendance que d'autres domaines professionnels. La stigmatisation à laquelle ils sont confrontés est également importante, car les hommes sont moins enclins à parler de leur consommation de substances ou de leurs problèmes de santé mentale par peur d'être jugés ou pénalisés.

C'est pourquoi nous avons récemment relancé une nouvelle campagne Allégeons le fardeau, qui propose des ressources gratuites aux hommes qui luttent contre la consommation de substances, et pour partager le message qu'«?il faut de la force pour demander de l'aide?». La campagne comprend également des informations destinées aux employeurs afin de les aider à entamer une conversation sur la consommation de substances et la dépendance sur le lieu de travail. L'objectif est de créer un espace où les hommes se sentent en sécurité et épaulés pour demander de l'aide s'ils sont aux prises avec une consommation de substances ou une dépendance, afin de réduire la stigmatisation liée à la demande d'aide, et pour ultimement sauver des vies.

Il n'existe pas de solution unique pour faire face à cette crise et aucune organisation ni aucun niveau de gouvernement ne peut la résoudre seul. Avec nos partenaires, nous devons continuer à examiner tous les outils dont nous disposons pour soutenir la santé et la sécurité publiques. Cela signifie qu'il faut investir dans des actions fondées sur de preuves à travers le spectre de la prévention de la consommation de substances, de la réduction des risques et du traitement. Nous devons aussi continuer d'essayer de nouvelles approches innovantes pour répondre à cette crise sans précédent, et modifier ces approches au fur et à mesure que nous obtenons de nouvelles données. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir les décès et les risques liés aux opioïdes.

L'honorable Ya'ara Saks, C.P., députée

28 juin 2024

