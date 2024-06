Déclaration commune des coprésidents du Comité consultatif spécial sur les intoxications par les drogues toxiques - dernières données nationales sur les méfaits liés aux substances





OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les coprésidents du Comité consultatif spécial fédéral, provincial et territorial sur les intoxications par les drogues toxiques - la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef adjoint du Nouveau-Brunswick - ont fait la déclaration suivante à la suite de la publication des dernières données de surveillance sur les méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, de janvier 2016 à décembre 2023.

Les dernières données nationales montrent que le nombre de décès, d'hospitalisations et d'interventions des services d'urgence liés aux opioïdes en 2023 est comparable à ce que nous avons vu pendant la pandémie. Les décès et les méfaits liés aux opioïdes ont augmenté de façon spectaculaire en 2020 et sont restés élevés depuis lors. Depuis 2016, on dénombre 44?592 décès liés aux opioïdes. De janvier à décembre 2023, il y a eu au total 8?049 décès liés aux opioïdes au Canada, ce qui représente une moyenne de 22 vies perdues chaque jour.

Pour l'avenir, un modèle de simulation actualisé suggère que, selon certains scénarios, les décès liés aux opioïdes pourraient rester élevés ou augmenter jusqu'en décembre 2024. Nous devons continuer à déployer tous les efforts possibles pour faire face à cette crise. La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances renouvelée présente le plan du gouvernement du Canada pour lutter contre la crise des surdoses et les autres méfaits liés à la consommation de substances, et comprend des mesures visant à soutenir à la fois la santé et la sécurité publiques.

Cette crise de santé publique dévastatrice au Canada est alimentée par un dangereux approvisionnement en drogues synthétiques illégales. Des drogues puissantes comme le fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques émergents inondent l'offre de drogues illégales. Cela a contribué à un approvisionnement en drogues toxiques de plus en plus imprévisible et plus mortel pour les personnes qui consomment des substances.

Un nouveau rapport montre que la combinaison de substances la plus courante identifiée dans les décès apparents dus à la toxicité des opioïdes entre 2018 et 2022 était le fentanyl avec de la méthamphétamine, de la cocaïne ou d'autres substances psychoactives. Les intoxications multisubstances peuvent être plus toxiques et plus difficiles à traiter que celles impliquant une seule substance. Ces connaissances aident à éclairer notre compréhension et notre réponse face à l'approvisionnement en drogues toxiques et aux modes de consommation.

Accroître la sensibilisation du public quant aux endroits où trouver de l'aide

En raison de la toxicité de l'offre de drogues, les décès et les méfaits ne sont pas seulement le fait des personnes qui consomment régulièrement des drogues ou qui sont aux prises avec une dépendance ; les personnes qui consomment des drogues pour la première fois sont également exposées au risque.

Nous pouvons tous aider en reconnaissant les signes d'une surdose, en transportant de la naloxone et en sachant comment l'utiliser. Des kits de naloxone à emporter sont disponibles dans certaines pharmacies sans ordonnance, selon la province ou le territoire.

Le gouvernement du Canada a également relancé récemment la campagne Allégeons le fardeau, qui fait passer le message qu'«?il faut de la force pour demander de l'aide?», et promeut les ressources pour les hommes travaillant dans les métiers qui luttent contre la consommation de substances et la dépendance.

Partout au Canada, les administrations prennent des mesures pour faire face à cette crise. Ensemble, nous pouvons faire connaître tous les outils, ressources et soutiens disponibles pour ceux qui cherchent de l'aide. Visitez le site Obtenez de l'aide concernant la consommation de substances pour plus d'informations et de ressources pour les personnes qui ont besoin d'aide pour la consommation de substances, disponibles à la fois au niveau national et dans votre province ou territoire.

Les données sont essentielles pour comprendre l'ampleur de cette crise de santé publique et son évolution dans le temps. En travaillant ensemble, nous pouvons mesurer les résultats de nos actions et établir une base de données sur ce qui fonctionne. Cela nous permettra d'ajuster et d'adapter nos réponses afin de faire une différence et de sauver des vies.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Coprésidente, Comité consultatif spécial sur l'épidémie des surdoses d'opioïdes

Dr Yves Léger

Médecin-hygiéniste en chef adjoint du Nouveau-Brunswick

Coprésident, Comité consultatif spécial sur l'épidémie des surdoses d'opioïdes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

28 juin 2024 à 15:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :