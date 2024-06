Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie les célébrations de la Fête nationale de l'Acadie





Les ministres LeBlanc et Petitpas Taylor soutiennent les célébrations communautaires de la Fête nationale de l'Acadie

MONCTON, NB, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et député de Beauséjour, seront à Moncton mardi pour annoncer le renouvellement du financement accordé aux célébrations de la Fête nationale de l'Acadie. Les ministres feront cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 2 juillet 2024

HEURE :

10 h

LIEU :

Centre culturel Aberdeen

140, rue Botsford

Moncton

28 juin 2024 à 15:34

