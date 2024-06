La Garde côtière canadienne inaugure officiellement la nouvelle station de Hartley Bay et le NGCC Cadboro Bay





HARTLEY BAY, BC, le 28 juin 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle fondamental pour assurer la sécurité des marins et la protection du milieu marin du Canada. Grâce au Plan de protection des océans de 3,5 milliards de dollars, le gouvernement du Canada appuie ce travail et améliore la sécurité maritime, et protège les eaux et les côtes du Canada aujourd'hui et pour l'avenir.

Mardi dernier, le personnel de la Garde côtière canadienne et les membres de la Première Nation Gitga'at ont célébré la grande ouverture de la station de la Garde côtière canadienne de Hartley Bay nouvellement construite, et financée dans le cadre du Plan de protection des océans, ainsi que l'inauguration du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Cadboro Bay.

Dans le cadre d'un partenariat sans précédent, la Garde côtière canadienne a collaboré étroitement avec la Première Nation Gitga'at tout au long du processus de planification et de construction de la nouvelle station, qui se trouve sur la rive sud-ouest de Hartley Bay. La station de Hartley Bay est composée d'un bâtiment principal, d'une résidence dotée de six chambres à coucher, et d'une vaste digue flottante en béton.

La Garde côtière canadienne a également tenu une cérémonie d'inauguration du NGCC Cadboro Bay, qui comprenait le traditionnel lancement d'une bouteille cérémonielle sur la proue du navire. Le NGCC Cadboro Bay est une embarcation de sauvetage à redressement automatique et à grand rayon d'action, qui était en service en Colombie-Britannique depuis 2019. Le navire fait partie des 20 bateaux de recherche et de sauvetage construits et livrés dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, afin de fournir à la Garde côtière canadienne l'équipement sécuritaire, moderne et de fabrication canadienne dont elle a besoin pour offrir des programmes et services essentiels aux Canadiens.

Comme le veut la tradition, la Garde côtière canadienne a invité une personne civile à parrainer le navire pour assurer son bien-être et la continuité de ses services et lui souhaiter « bonne chance ». Pour le NGCC Cadboro Bay, la Garde côtière canadienne est fière d'avoir fait appel pour la toute première fois à trois commanditaires, représentant chacun des trois clans de la Première Nation Gitga'at.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre population et notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la sécurité et la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de construire un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« L'importance de cette nouvelle installation à Hartley Bay, financée dans le cadre du Plan de protection des océans du gouvernement du Canada, et les services améliorés que la Garde côtière canadienne fournira à partir de la station et du NGCC Cadboro Bay, témoignent de notre étroite collaboration avec la Première Nation Gitga'at. Les efforts combinés et le partenariat avec les Premières Nations et les collectivités côtières aideront à assurer la sécurité des marins et à protéger notre milieu marin pour les années à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'ouverture de cette station est une autre étape importante du Plan de protection des océans du Canada. En collaboration avec les communautés autochtones et côtières, le Plan de protection des océans continue de rendre le transport maritime plus sécuritaire, de protéger nos écosystèmes marins, et d'améliorer la façon dont nous prévenons les incidents maritimes et notre intervention en la matière. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« Depuis des temps immémoriaux, nous sommes les gardiens de nos cours d'eau, veillant à la sécurité de notre peuple et de nos visiteurs en cas de besoin lorsqu'ils traversent notre territoire. Cela fait partie de notre ADN et constitue l'une des pierres angulaires de notre société - c'est tout simplement qui nous sommes et ce que nous faisons. De nos jours, nous sommes partenaires dans les opérations de recherche et sauvetage dans notre région avec la Garde côtière canadienne, et d'autres stations de recherche et sauvetage de la Marine royale canadienne. Cet investissement du gouvernement fédéral dans l'établissement d'une station de la Garde côtière canadienne à Hartley Bay comblera une lacune importante dans le déploiement des services de la Garde côtière canadienne entre Prince Rupert et Bella Bella. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire passer cette relation entre la Première Nation Gitga'at et la Garde côtière canadienne à un niveau supérieur, alors que nous travaillons côte à côte pour offrir un niveau inégalé de protection aux marins et à l'environnement dans notre région. »

Bruce Reece, conseiller en chef, Première Nation Gitga'at

« En partenariat avec les Premières Nations, la Garde côtière canadienne met tout en oeuvre pour assurer la sécurité des marins et l'environnement. Alors que nous célébrons ensemble l'ouverture de notre nouvelle station à Hartley Bay, où sera déployé le NGCC Cadboro Bay, nous pouvons être fiers de connaître leurs effets positifs durables sur la sécurité maritime des collectivités avoisinantes. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Hartley Bay est un emplacement stratégique pour la nouvelle station de la Garde côtière canadienne, puisque la collectivité est isolée et uniquement accessible par voie aérienne ou maritime. Les membres de la Première Nation Gitga'at ont été les premiers répondants à intervenir lors du naufrage du traversier Queen of the North en 2006.

est un emplacement stratégique pour la nouvelle station de la Garde côtière canadienne, puisque la collectivité est isolée et uniquement accessible par voie aérienne ou maritime. Les membres de la Première Nation Gitga'at ont été les premiers répondants à intervenir lors du naufrage du traversier en 2006. La station de Hartley Bay se compose d'un bâtiment principal, d'une résidence avec des dortoirs pour six personnes, et d'un grand brise-lames flottant en béton de 17 x 52 m . Le bâtiment modulaire de la station est situé sur un quai flottant en béton, ce qui permet au personnel affecté aux opérations de travailler à proximité des navires d'intervention. La résidence se trouve à proximité, dans la collectivité de Hartley Bay , et son toit est équipé de panneaux solaires pour aider à compenser environ 30 % de la demande totale d'électricité du bâtiment.

se compose d'un bâtiment principal, d'une résidence avec des dortoirs pour six personnes, et d'un grand brise-lames flottant en béton de 17 x . Le bâtiment modulaire de la station est situé sur un quai flottant en béton, ce qui permet au personnel affecté aux opérations de travailler à proximité des navires d'intervention. La résidence se trouve à proximité, dans la collectivité de , et son toit est équipé de panneaux solaires pour aider à compenser environ 30 % de la demande totale d'électricité du bâtiment. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisés par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisés par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous avons amélioré la façon dont le Canada intervient en cas d'urgence maritime pour protéger nos côtes et les Canadiens en mer, notamment en ouvrant sept nouvelles stations de la Garde côtière canadienne dans tout le pays, et en rétablissant le centre secondaire de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador .

intervient en cas d'urgence maritime pour protéger nos côtes et les Canadiens en mer, notamment en ouvrant sept nouvelles stations de la Garde côtière canadienne dans tout le pays, et en rétablissant le centre secondaire de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne à , à Terre-Neuve-et- . Le NGCC Cadboro Bay mesure 19 mètres de long. Sa vitesse de croisière est de 14,5 noeuds, et sa vitesse de pointe est de 25 noeuds. Ce bateau à grand rayon d'action peut se déplacer à 250 milles marins, et peut se redresser de lui-même en cas de chavirement.

mesure 19 mètres de long. Sa vitesse de croisière est de 14,5 noeuds, et sa vitesse de pointe est de 25 noeuds. Ce bateau à grand rayon d'action peut se déplacer à 250 milles marins, et peut se redresser de lui-même en cas de chavirement. À ce jour, 18 petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, y compris 16 bateaux de recherche et sauvetage à grand rayon d'action de classe Bay et 2 navires hydrographiques et de sondage de chenal.

Les Canadiens comptent sur la Garde côtière canadienne pour assurer la sécurité des voies navigables pour les navigateurs, protéger le milieu marin et répondre aux appels d'aide 365 jours par année. Au cours d'une journée typique, la Garde côtière canadienne coordonne des interventions de recherche et de sauvetage pour 18 incidents, aide 47 personnes et sauve 13 vies.

Comme le veut la tradition, la Garde côtière canadienne invite une personne civile à parrainer un navire pour assurer son bien-être et la continuité de ses services et lui souhaiter « bonne chance ». La Garde côtière canadienne est fière d'avoir accueilli, pour la toute première fois, trois parrains pour la cérémonie d'inauguration du NGCC Cadboro Bay, qui s'est tenue le 25 juin 2024. Le NGCC Cadboro Bay patrouillera dans les chenaux marins de Douglas et de Grenville, la passe Estevan, l'entrée Caamano, Hartley Bay et la région centrale du détroit d'Hecate.

Les trois parrains du navire représentent chacun des trois clans de la Première Nation Gitga'at :

Albert Clifton, chef héréditaire de Wahmoodmx du clan Gisbutwada (épaulard) de la Première Nation Gitga'at, est né et a grandi à Hartley Bay, en Colombie-Britannique. Il a reçu le nom de chef de Wahmoodmx en 2005. Albert est un pêcheur réputé qui a passé sa vie entière au sein de l'industrie maritime; il a pêché le saumon, le hareng et le flétan. Au cours de sa longue carrière dans le secteur des pêches, il a parcouru toute la région côtière de la Colombie-Britannique et a appris à protéger nos eaux. En tant que leader communautaire, Albert estime que la responsabilité de tous les navigateurs est l'essence même de ce que la station de la Garde côtière canadienne fournira à Hartley Bay : la sécurité et la protection des personnes qui se déplacent dans les eaux de la communauté.

Arnold Clifton, chef héréditaire de Wii Hai Waas du clan Ganhada (corbeau) de la Première Nation Gitga'at, a grandi à Hartley Bay, en Colombie-Britannique. À Hartley Bay, Arnold et les autres membres de la Première Nation ont tiré profit de bon nombre des richesses que le territoire et les cours d'eau des Gitga'at ont mises à leur disposition. Ayant grandi dans un village de pêcheurs, Arnold a mis le pied sur un bateau de pêche pour la première fois à l'âge de trois ans, et est capitaine depuis 1970. Pendant ses nombreuses années de service en tant que chef élu de la Première Nation Gitga'at, Arnold a été l'un des principaux acteurs de la construction de la station de la Garde côtière canadienne à Hartley Bay. À la suite du naufrage du Queen of the North en 2006, dans le cadre duquel des membres de la Première Nation Gitga'at ont été les premiers à intervenir, Arnold avait à coeur d'améliorer la couverture de la Garde côtière canadienne entre Prince Rupert et Bella Bella. Arnold est très fier du travail acharné de nombreuses personnes pour concrétiser cette vision.

Owen Green, chef héréditaire de Sinaxeet du clan Laxsgiik (aigle) de la Première Nation Gitga'at, est né à Kitimat, en Colombie-Britannique. Lorsqu'il avait deux ans, sa famille a déménagé à Prince Rupert, où il vit aujourd'hui. Pendant son enfance, Owen adorait passer ses journées de congé et ses vacances estivales à Hartley Bay avec sa famille. En octobre 2018, Owen a reçu le titre de chef héréditaire de Sinaxeet. Il a travaillé pour une entreprise de services de bateau-taxi et le terminal céréalier de Prince Rupert ; à présent, il est capitaine en second du traversier Lax Kw'alaams. Owen est toujours un chasseur et un pêcheur passionné qui subvient aux besoins de sa famille.

