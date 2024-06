La ministre St-Onge annonce la nomination de Benjamin Nycum à la présidence du conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne





Benjamin Nycum, chef de file stratégique et ardent défenseur de la communauté 2ELGBTQI+, est nommé président du conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne pour un mandat de quatre ans

GATINEAU, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Benjamin Nycum au poste de président du conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite mené par le gouverneur en conseil.

Benjamin Nycum s'est distingué dans les domaines de l'architecture et de l'éducation. Depuis 2008, il est président-directeur général de Nycum + Associates, un cabinet d'architecture et de planification. Il est également un fervent pédagogue et travaille à titre de professeur auxiliaire à l'école d'architecture de l'Université Dalhousie, à l'école d'administration de la santé de l'Université Dalhousie et à l'Institut royal d'architecture du Canada.

M. Nycum est un défenseur passionné des jeunes de la communauté 2ELGBTQI+ et des droits de la personne. Au cours de sa carrière, il a fondé le magazine influent Young Gay America, écrit le livre The XY Survival Guide: Everything You Need to Know About Being Young and Gay et coproduit le documentaire JIM IN BOLD, qui traite du suicide et de la résilience chez les jeunes. Il est également conseiller auprès de la Chambre de commerce canadienne gaie et lesbienne du Canada.

M. Nycum, qui a une grande expérience de la gouvernance, siège au conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne depuis 2018 et aux conseils d'administration du Nova Scotia Centre on Aging et de l'Aéroport international Stanfield d'Halifax.

Le Musée canadien pour les droits de la personne est un musée national qui relève du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Benjamin Nycum est un chef de file stratégique extraordinaire et il a une compréhension approfondie des droits de la personne. Depuis 2018, il siège au conseil d'administration, ce qui lui confère une solide expérience pour mener à bien le travail de gouvernance, de planification et d'engagement nécessaire. Le Musée canadien pour les droits de la personne joue un rôle essentiel en vue de favoriser la compréhension, le respect et le dialogue mondial sur les droits de la personne. Grâce à son engagement manifeste en faveur de la défense des droits et de l'intégration, M. Nycum aidera le musée à s'acquitter de son mandat essentiel. Fondamentalement, en tant que Canadiens et Canadiennes, nous défendons les droits de chacun et chacune et nous soutenons les plus vulnérables d'entre nous. C'est notre force. C'est ce que le Musée, son équipe et son conseil d'administration nous rappellent chaque jour par leur travail. Je remercie la présidente sortante, Pauline Rafferty, des services exceptionnels qu'elle a rendus au Musée et à la population canadienne au cours des 12 dernières années. »- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Faits en bref

Situé à Winnipeg, au Manitoba, le Musée canadien pour les droits de la personne est le premier musée entièrement consacré à l'évolution, à la célébration et à l'avenir des droits de la personne. Son mandat est d'étudier le thème des droits de la personne en mettant un accent particulier, mais non exclusif, sur le Canada, dans le but d'accroître la compréhension qu'a le public des droits de la personne, de promouvoir le respect des autres et de favoriser la réflexion et le dialogue.

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées, qui a été adoptée en 1990. En vertu de cette loi, la ministre du Patrimoine canadien nomme une présidente ou un président au conseil d'administration d'un musée pour une durée maximale de quatre ans, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

Liens connexes

Musée canadien pour les droits de la personne

SOURCE Patrimoine canadien

28 juin 2024 à 14:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :