Déclaration du premier ministre concernant Vladimir Kara-Murza





OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant Vladimir Kara-Murza :

« En juin dernier, la Chambre des communes du Canada a accordé à Vladimir Kara-Murza la citoyenneté honoraire, après quoi le Sénat du Canada a rapidement confirmé cette décision.

« En avril 2022, après avoir survécu à deux tentatives d'empoisonnement orchestrées par le Kremlin, Vladimir Kara-Murza, un leader de l'opposition et un militant en Russie, a été arrêté pour avoir dénoncé le régime de Vladimir Poutine et la guerre d'agression injustifiable qu'il mène contre l'Ukraine. Un an plus tard, M. Kara-Murza a été condamné à 25 ans de prison.

« Le Canada déplore le traitement que la Russie a réservé à M. Kara-Murza ainsi que le mépris constant de la Russie à l'égard des principes démocratiques et des droits universels de la personne, y compris pour sa propre population.

« Le Canada reste déterminé à voir Vladimir Poutine répondre de ses actes. Face à la multiplication des violations des droits de la personne en Russie et à la violence commise par l'État à l'encontre des opposants politiques et des critiques, nous avons imposé des sanctions visant de hauts responsables du gouvernement russe, du pouvoir judiciaire, des commissions d'enquête et des tribunaux financés par le gouvernement fédéral.

« Le courage de Vladimir Kara-Murza et son attachement à la démocratie nous rappellent notre obligation de la protéger. »

