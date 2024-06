Agrandissement du CHSLD de Chandler en maison des aînés - Pelletée de terre officielle en présence du premier ministre





CHANDLER, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, a donné le coup d'envoi officiel des travaux au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Chandler. Le projet vise à agrandir le CHSLD selon le concept des maisons des aînés.

Le projet de 75 millions $ comprend la construction de 48 chambres supplémentaires, qui seront réparties en 4 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. Au terme des travaux, le milieu de vie pourra accueillir 99 personnes. Le projet d'agrandissement du CHSLD de Chandler en MDA fait partie des 2?400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et des résidentes et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées.

Citations :

« Nos aînés méritent ce qu'il y a de mieux, et je suis très fier de voir tout le travail qui est réalisé, partout au Québec, afin de leur offrir une meilleure qualité de vie, dans un environnement plus humain et mieux adapté à leurs besoins. Le projet qui est réalisé ici, à Chandler, est un autre bel exemple de la volonté de notre gouvernement de poursuivre la transformation des CHSLD en lieux d'hébergement où la qualité du milieu de vie est la priorité. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le lancement officiel des travaux de cette nouvelle maison des aînés à Chandler est une étape importante pour la population de la région. Nous continuons notre vaste chantier pour améliorer l'hébergement des personnes aînées du Québec, et nous allons offrir aux résidents et aux résidentes un environnement chaleureux, où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Cette visite marque de belle façon le début des travaux qui mèneront à la réalisation de ce projet très important pour les personnes aînées d'ici et leur famille. Je continuerai à suivre de très près les prochaines étapes de ce projet d'agrandissement au cours des prochains mois. Je suis impatiente, tout comme vous, de découvrir ce milieu de vie amélioré, au terme des travaux. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants :

Pour obtenir plus de détails, il est possible de consulter la page portant sur le projet.

L'accueil des premiers résidents et des premières résidentes à la suite des travaux est prévu à l'hiver 2025-2026.

28 juin 2024 à 13:42

