adMare BioInnovations s'agrandit avec un nouvel espace de laboratoires à Vancouver





adMare BioInnovations a le plaisir d'annoncer l'emplacement de son nouvel espace de laboratoire destiné à soutenir les entreprises émergentes du secteur des sciences de la vie à Vancouver. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation (EDEI).

«?Dans le cadre de la stratégie de la Colombie-Britannique en matière de sciences de la vie et de biofabrication, la province investit 10 millions de dollars dans cette nouvelle installation avec adMare afin d'aider les entreprises locales de biotechnologie en phase de démarrage à se développer?», a déclaré Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation. «?Ensemble, nous continuerons à aider cet écosystème en pleine expansion à se développer et à prospérer, ce qui permettra de trouver de nouvelles solutions aux problèmes de santé mondiaux tout en créant de bons emplois pour les Britanno-Colombiens.?»

L'industrie des sciences de la vie est florissante en Colombie-Britannique, accueillant de nombreuses entreprises prospères qui développent des traitements vitaux pour les patients. Avec près de 20?000 emplois, soit la troisième plus grande concentration au Canada, le secteur connaît la plus forte demande d'espaces de laboratoire depuis 15 ans, associée à un taux d'inoccupation très faible dans les bâtiments existants.

Pour répondre à ce besoin grandissant, adMare étend sa présence à Vancouver en établissant un nouveau centre d'innovation. adMare a conclu un bail à long terme sur le site M4 de Main Alley, où un étage entier sera aménagé en espaces de laboratoire polyvalents et clé en main. Cette nouvelle installation soutiendra plus de 20 entreprises en phase de démarrage au cours de la période initiale de 5 ans. Outre le soutien d'EDEI, ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires au sein de l'écosystème, notamment Life Sciences British Columbia et Westbank Corp.

«?Ce projet s'inscrit dans la vision d'adMare de faire du Canada un chef de file mondial dans le secteur des sciences de la vie. À l'instar de nos centres d'innovation de Vancouver et de Montréal, cette nouvelle installation offrira un espace de collaboration doté de toutes les ressources et de tout le soutien nécessaires aux entreprises pour se développer et mettre au point de nouveaux traitements susceptibles de sauver des vies?», a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare BioInnovations. «?Dans nos installations actuelles, nous voyons à quel point ce modèle est efficace pour aider les compagnies émergentes à se développer et à donner naissance à la prochaine génération de sociétés d'ancrage?».

Le nouveau site, dont l'ouverture est prévue à l'automne 2025, est stratégiquement situé à proximité d'autres organisations de premier plan dans le secteur des sciences de la vie, d'établissements universitaires et d'hôpitaux, tels que STEMCELL Technologies, AbCellera, Zymeworks, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Hôpital général de Vancouver et les futurs sites de recherche de l'Hôpital St. Paul. Cette proximité facilitera les échanges et les collaborations, contribuant ainsi au dynamisme du pôle des sciences de la vie à Vancouver.

À propos d'adMare BioInnovations

Avec une multitude de découvertes scientifiques concurrentielles sur la scène mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela se concrétise, adMare BioInnovations utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D spécialisée et ses capitaux d'amorçage pour développer des entreprises solides dans le secteur des sciences de la vie, des écosystèmes robustes et favoriser l'émergence de talents adaptés aux besoins de l'industrie. Nous réinvestissons nos bénéfices dans l'industrie canadienne afin d'en assurer la pérennité. adMare a contribué à la création de 36 entreprises, dont 25 sont toujours actives. Ces entreprises ont attiré 2,4 milliards de dollars en capital-risque, ont une valeur combinée de 5,7 milliards de dollars et ont permis de créer plus de 1?000 emplois au Canada. Nos dynamiques centres d'innovation de Montréal et de Vancouver ont accueilli à ce jour 48 entreprises du secteur des sciences de la vie, et les 27 entreprises résidentes actuelles emploient plus de 350 professionnels des sciences de la vie. L'Académie adMare a formé plus de 750 apprenants, dont 92 % travaillent actuellement dans l'industrie des sciences de la vie. Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.admarebio.com.

