Le gouvernement du Canada salue un projet de Rio Tinto qui contribuera à réduire les émissions de GES et à augmenter la production d'aluminium à faible teneur en carbone





Rio Tinto continue de se positionner en tant qu'acteur de premier plan au sein de l'économie mondiale à faibles émissions de carbone

JONQUIÈRE, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - La décarbonation de la production de minéraux critiques et de métaux est essentielle pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques. Le pays est le quatrième producteur d'aluminium primaire au monde et fournit depuis longtemps des métaux stratégiques à la base d'approvisionnement industrielle aux États-Unis et dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Le Canada doit s'assurer de pouvoir continuer de fournir des produits d'aluminium aux secteurs critiques comme l'automobile, les transports, l'énergie et l'infrastructure. En soutenant les technologies propres et la fabrication de pointe, le gouvernement continuera de créer des emplois de qualité pour la classe moyenne, de renforcer l'économie et de bâtir un avenir plus vert pour la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a salué le plan de Rio Tinto visant à étendre sa capacité de production d'aluminium à faible teneur en carbone au Canada. Ce projet est un autre maillon important du déploiement de la technologie avant-gardiste ELYSISMD dans les installations de Rio Tinto au Québec.

Une fois entièrement mise au point et déployée, la technologie ELYSISMD éliminerait presque toutes les émissions associées à l'empreinte carbone du secteur canadien de l'aluminium. Cette technologie de premier plan à l'échelle mondiale pour la production d'aluminium carboneutre réinventera la chimie de la production d'aluminium en éliminant le carbone du processus chimique et en ne produisant que de l'oxygène comme sous-produit.

L'annonce d'aujourd'hui constitue une autre avancée importante pour le gouvernement du Canada, qui met en place les conditions propices à une économie plus propre, plus forte et mieux préparée, apte à soutenir la concurrence dans un monde à faibles émissions de carbone.

Citations

« Le Canada possède tous les atouts pour être le fournisseur mondial vert de choix, et c'est pourquoi notre gouvernement collabore avec des acteurs clés comme Rio Tinto, qui produisent de l'aluminium écologique. Les projets de pointe, comme la technologie de fusion ELYSISMD, permettront au Canada de demeurer en tête de peloton de l'économie de demain, tout en gardant le cap sur ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Lorsque les avantages économiques vont de pair avec des solutions respectueuses de l'environnement, c'est toute l'industrie canadienne ainsi que l'écosystème des technologies propres et les travailleurs qui en profitent. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Au coeur du plan économique de notre gouvernement se trouve l'édification d'une économie dont les travailleurs canadiens tirent un bénéfice. C'est pourquoi nous saisissons les occasions de décarboner le secteur des minéraux critiques et de l'exploitation minière du Canada, de créer des emplois bien rémunérés - en particulier des emplois syndiqués - et de veiller à ce que les travailleurs et l'industrie du Canada restent à I'avant-garde de I'économie mondiale. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« ELYSISMD est une véritable technologie de rupture pour l'industrie, et c'est grâce à l'expertise québécoise que nous sommes les premiers au monde à produire un aluminium sans gaz à effet de serre. Il s'agit d'une innovation technologique aux retombées sans précédent pour notre secteur de l'aluminium, qui demeure un chef de file mondial incontestable. »

- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon

« Cet investissement renforcera le leadership de Rio Tinto dans le secteur de la production d'aluminium responsable et à faibles émissions de carbone en Amérique du Nord, grâce à nos alumineries alimentées en hydroélectricité et à notre capacité de recyclage. Devenir les premiers à déployer la technologie d'électrolyse sans carbone ELYSISMD est la prochaine étape de notre stratégie de décarbonation et de croissance de nos activités canadiennes dans le secteur de l'aluminium. En plus de fournir à ses clients de l'aluminium primaire ayant une teneur en carbone encore plus faible, Rio Tinto, avec cet investissement, développera son expertise en matière d'installation et d'exploitation de cette nouvelle technologie, tandis que la coentreprise ELYSIS poursuivra ses travaux de recherche et de développement afin de l'amener à son plein potentiel. »

- Le chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, Jérôme Pécresse

Faits en bref

Rio Tinto compte au-delà de 10 000 employés dans plus de 35 sites au pays. L'entreprise est l'un des plus importants producteurs de métaux et de minéraux au Canada.

Rio Tinto Alcan (RTA) est la filiale canadienne de cette multinationale minière australienne, le deuxième producteur mondial d'aluminium à l'extérieur de la Chine. Sa présence au Canada est notable, puisque 42 % de ses intrants proviennent de fournisseurs canadiens. RTA exporte ses produits dans 16 pays. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, est au coeur des activités de production d'aluminium de RTA et c'est là qu'a lieu près de la moitié de sa production mondiale d'aluminium. RTA est aussi un important producteur d'hydroélectricité.

Les États-Unis étaient en 2022 la principale destination des exportations du Canada pour les produits de l'aluminium, ce qui représentait 92 % de la valeur totale des exportations d'aluminium, suivis du Mexique (3 %) et de Hong Kong (1 %).

(1 %). Grâce au Plan de réduction des émissions pour 2030 et à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, le pays est en bonne voie d'atteindre son objectif de réduire les émissions, d'ici 2030, de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005.

Pour être en plus grande conformité avec l'Accord de Paris , RTA a annoncé qu'elle s'était imposé des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 15 % d'ici 2025 et de 50 % d'ici 2030, ainsi qu'un objectif de carboneutralité d'ici 2050.

, RTA a annoncé qu'elle s'était imposé des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 15 % d'ici de 50 % d'ici 2030, ainsi qu'un objectif de carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada a fourni un financement à ELYSIS Société en commandite, une coentreprise formée dans le cadre d'un partenariat technologique entre Rio Tinto et Alcoa, pour qu'elle mette au point la toute première technologie de fusion d'aluminium réellement carboneutre au monde.

En octobre 2022, le gouvernement a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 222 millions de dollars, dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, à Rio Tinto Fer et Titane, une filiale de Rio Tinto, pour l'aider à décarboner et à accroître sa production de minéraux critiques, notamment le lithium, le titane et le scandium.

Liens connexes

