Avis aux médias - La ministre Petitpas Taylor participera à des activités commémoratives visant à rendre hommage au soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale

ST. JOHN'S, NL, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, participera à des événements et à des activités commémoratives aux côtés de la délégation officielle du gouvernement du Canada dans le cadre des activités visant à commémorer et à honorer le soldat inconnu de Terre-Neuve de la Première Guerre mondiale.

En mai, le gouvernement français a transféré la dépouille d'un soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale au gouvernement du Canada. Le 1er juillet 2024, dans le cadre des cérémonies officielles marquant le 100e anniversaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dévoilera conjointement une tombe au Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve pour la dépouille du soldat terre-neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale. La tombe représentera les Terre-Neuviens et Labradoriens de toutes les branches de service qui n'ont pas de tombe connue.

Le samedi 29 juin, la ministre Petitpas Taylor se joindra à la délégation pour une visite guidée des expositions sur le monument de Beaumont-Hamel et le Sentier du caribou au centre The Rooms. Cela sera suivi d'une visite et d'une réception au Royal Newfoundland Regiment Museum. Plus tard, la ministre Petitpas Taylor et les membres de la délégation assisteront à une réception au centre The Rooms organisée par l'organisme Royal Newfoundland Regiment Family, où la ministre prononcera une brève allocution.

Le dimanche 30 juin, la ministre et les membres de la délégation assisteront à une exposition en chapelle ardente privée des restes du soldat inconnu de Terre-Neuve de la Première Guerre mondiale, à l'édifice de la Confédération.

