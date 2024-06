LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL INVESTISSENT DANS DES LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN À SASKATOON





SASKATOON, SK, le 28 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial investissent 360 000 $ dans 23 logements abordables avec services de soutien à Saskatoon.

L'immeuble Southwinds, nouvellement rénové, offrira des logements aux personnes dans le besoin. Il sera géré par SaskNative Rentals Inc. - Camponi Housing Corp. Les organismes Saskatoon Crisis Intervention Service et Prairie Harm Reduction offriront sur place des services de santé et d'aide en situation de crise, notamment des services d'alimentation et de gestion de cas.

Dix de ces espaces font partie de l'approche du gouvernement de la Saskatchewan à l'égard des personnes en situation d'itinérance, qui comprend la création de 155 logements avec services de soutien dans la province. L'ensemble résidentiel devrait être prêt à être occupé le mois prochain.

Le financement fourni pour l'ensemble comprend :???

360 000 $ en financement conjoint de la Saskatchewan Housing Corporation et du gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Initiative canadienne de logement communautaire de la Stratégie nationale sur le logement;

1,25 million de dollars de la Saskatchewan Health Authority.

« Nous reconnaissons qu'il est indispensable d'offrir des logements aux personnes les plus vulnérables de la Saskatchewan. Travailler avec nos partenaires provinciaux est essentiel pour nous aider à trouver des solutions en ce sens. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir grâce à l'engagement et à la collaboration. Non seulement nous procurons à ces personnes un chez-soi sûr et abordable, mais nous leur offrons aussi le soutien dont elles ont besoin pour se bâtir un avenir meilleur. Je suis très heureux de voir notre Stratégie nationale sur le logement se concrétiser grâce à des projets comme Southwinds. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'appuyer cet ensemble résidentiel, qui améliorera la situation des personnes ayant besoin d'un soutien supplémentaire pour vivre de façon autonome. Cette initiative met en évidence les investissements importants que nous avons faits pour aider les personnes en situation d'itinérance à accéder à des logements sûrs et stables. Grâce à la collaboration avec la collectivité et nos partenaires du secteur de la santé, nous offrons des services de soutien qui répondent aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi nos citoyens. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Les gens des Mental Health and Addiction Services à Saskatoon sont ravis de s'associer à la Saskatchewan Housing Corporation, à SaskNative Rentals ainsi qu'aux organismes Saskatoon Crisis Intervention Service et Prairie Harm Reduction pour offrir un soutien au logement dans notre collectivité. L'ouverture du nouvel établissement Southwinds marque l'aboutissement des efforts de nombreuses personnes. Elle représente un grand pas en avant dans nos efforts pour loger les personnes qui ont besoin de ce soutien et qui profiteront des services et des soins offerts. » - Zoe Teed-McKay, directrice générale intérimaire, Mental Health and Addictions Services, Integrated Regina Health, Saskatchewan Health Authority

« L'organisme Saskatoon Crisis Intervention Service, par l'entremise de son programme de soutien communautaire intensif, cherche à mettre fin à l'itinérance. Les partenariats sont essentiels pour faire de cet objectif une réalité. Le programme de logements permanents avec services de soutien Edwards Manor est un partenariat entre Camponi Housing Corp./SaskNative Rentals Inc., Prairie Harm Reduction et Saskatoon Crisis Intervention Service. Le principe fondateur d'Edwards Manor est de soutenir les personnes qui se remettent d'une situation d'itinérance pour éviter qu'elles se retrouvent à l'urgence, dans une cellule de poste de police ou de retour dans la rue. Le programme de logements permanents avec services de soutien Edwards Manor permet à notre collectivité de réaliser d'importantes économies tout en aidant les gens à prendre leur vie en main. Nos participants nous disent : "depuis que vous êtes dans ma vie, ma vie s'est améliorée". » - Tammy MacFarlane, directrice des services cliniques, Saskatoon Crisis Intervention Service

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.





est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente conformément à la Stratégie nationale sur le logement. L' entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.





et du ont conclu une entente conformément à la Stratégie nationale sur le logement. L' prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. L' Initiative canadienne de logement communautaire (ICLC) est un programme relevant de l'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan . Le financement de l'ICLC sert à réparer et à renouveler des logements communautaires.





est un programme relevant de l'entente bilatérale entre le et la . Le financement de l'ICLC sert à réparer et à renouveler des logements communautaires. Depuis le début de la mise en oeuvre de la SNL en 2019, un financement de 51,6 millions de dollars de l'ICLC a été engagé pour rénover 1 127 logements publics et logements appartenant à des Autochtones dans 21 collectivités. De ce nombre, 933 logements sont achevés.





SaskNative Rentals et sa société soeur, Camponi Housing Corporation, sont un fournisseur de logements métis établi à Saskatoon qui gère plus de 400 logements locatifs.

