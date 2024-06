Invitation aux médias - Annonce dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda





ROUYN-NORANDA, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, feront une annonce dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda.

Les journalistes sont également conviés à un breffage technique en ligne qui précédera la conférence de presse. Les informations communiquées lors du breffage technique seront sous embargo jusqu'à 10 h 45.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent participer, doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 16 h, le 2 juillet en indiquant à quel événement ils souhaitent participer. Pour la conférence de presse, ils devront préciser s'ils seront à distance ou en présentiel.

AIDE-MÉMOIRE - BREFFAGE TECHNIQUE

Date : 3 juillet 2024 Heure : 8 h Lieu : En ligne Vous recevrez le lien de connexion à la suite de votre inscription.





AIDE-MÉMOIRE - CONFÉRENCE DE PRESSE Date : 3 juillet 2024 Heure : 10 h 30 Lieu : Rouyn-Noranda et en ligne Vous recevrez le lien de connexion ou l'adresse précise du lieu de l'annonce à la

suite de votre inscription. À noter que le lien de connexion permet seulement le visionnement de la

conférence de presse et de la période de questions.





28 juin 2024 à 10:58

