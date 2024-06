ELYSIS[TM] fait ses premiers pas en environnement industriel : Une technologie révolutionnaire pour décarboner le procédé d'électrolyse pour la production d'aluminium primaire développée au Canada





MONTRÉAL, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'annonce par RioTinto du projet d'usine de démonstration de la technologie ELYSISTM d'anode inerte en développement au Saguenay est un grand pas en avant sur le plan mondial, dans le développement de cette technologie révolutionnaire qui permettra à terme de produire de l'aluminium en éliminant les émissions de GES du procédé d'électrolyse. Selon le PDG de l'Association de l'aluminium du Canada Jean Simard, « le développement d'une technologie de rupture, ELYSISTM, ici au Québec par nos deux producteurs de classe mondiale Alcoa et Rio Tinto, et son déploiement éventuel dans l'écosystème de production primaire, est ni plus ni moins que notre conquête de l'espace. Nous sommes en concurrence avec la Russie et la Chine, et nous sommes en avance comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui. »

« Je tiens à saluer Rio Tinto de cette initiative, d'ajouter Jean Simard, qui permettra d'accélérer à l'intérieur de ses installations du Complexe Jonquière au Saguenay - Lac-Saint-Jean, la production d'aluminium à très faible empreinte carbone. »

Nous devons être fiers comme Québécois et comme Canadiens, du chemin parcouru à ce jour par le partenariat soutenu entre Alcoa, Apple et Rio Tinto , et les gouvernements du Québec et du Canada. L'ampleur du défi ainsi relevé témoigne de l'envergure des révolutions technologiques requises pour atteindre éventuellement la carboneutralité dans une industrie dont les émissions de procédé jouissent déjà de la plus faible empreinte carbone au monde.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

Fondée en 1990, l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) représente les trois producteurs d'aluminium de classe mondiale du Canada : Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Exploitant neuf usines au Canada, dont huit au Québec, ils emploient plus de 9 000 travailleurs et produisent plus de 80 % du métal primaire d'Amérique du Nord, générant 12 milliards de dollars d'exportations, principalement vers les États-Unis. L'AAC et ses membres participent activement au développement des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité et de production responsable à faible émission de CO 2 . Pour plus d'informations, consultez le site aluminium.ca ou X @AAC_aluminium.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

28 juin 2024 à 10:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :