Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans des projets d'infrastructure en Saskatchewan





SASKATOON, SK, le 28 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial investissent plus de 309 millions de dollars dans des projets d'infrastructure en Saskatchewan.

La Ville de Saskatoon va élargir son service d'autobus express. Les deux nouvelles lignes aideront Saskatoon Transit à soutenir la croissance continue de la ville, en plus de rendre le transport en commun plus pratique pour l'ensemble de la population. Un réseau de fibres optiques permettra également d'améliorer le suivi et les rapports sur les circuits d'autobus, ce qui les rendra plus efficaces.

Le projet de production d'énergie décentralisée de SaskPower se traduira par de nouvelles lignes électriques et permettra la mise en oeuvre de nouveaux projets de production, notamment des installations éoliennes et solaires, ce qui contribuera à rendre possible la production d'électricité à zéro émission ou à faibles émissions de carbone dans la province.

On construira une nouvelle station de traitement de l'eau et d'alimentation en eau dans la municipalité de Rosthern. On y trouvera une génératrice de secours, ainsi qu'un réservoir de stockage qui permettra de soutenir les besoins actuels en eau potable et de répondre à la croissance future. Le projet consiste également à mettre en place un nouveau système de communication, à améliorer deux bâtiments de contrôle de puits, ainsi qu'à démolir la vieille station de traitement de l'eau.

De plus amples renseignements sur les projets sont disponibles dans le document d'information connexe.

Citations

« Le gouvernement fédéral investit dans des projets qui améliorent la connectivité, la résilience et la santé des collectivités de la Saskatchewan. Les investissements comme celui qui est annoncé aujourd'hui soutiendront la croissance continue du secteur du logement dans ces régions, ce qui permettra de bâtir un avenir meilleur pour la province, en plus de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des infrastructures est essentielle à la croissance des villes, des municipalités et des villages de la Saskatchewan. Notre gouvernement s'est engagé à améliorer les collectivités dans le cadre d'investissements et de partenariats. Les projets comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui sont essentiels pour bâtir et protéger la Saskatchewan, qui est en pleine croissance. Ces importants projets profiteront aux résidents aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Étant donné que le nombre d'usagers continue d'augmenter, il est important d'avoir un réseau qui réponde aux besoins et aux attentes des usagers. Cette annonce concernant les lignes rouge et bleue du service d'autobus express, et l'annonce de novembre dernier concernant la ligne verte permettent à la Ville de Saskatoon d'aller de l'avant avec le projet de service d'autobus express, entièrement financé. Grâce au partenariat des trois ordres de gouvernement, nous moderniserons et améliorerons notre réseau de transport en commun afin de pouvoir offrir aux résidents et aux visiteurs de services de transport plus efficaces et plus durables. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

« Ces importantes améliorations à nos infrastructures d'approvisionnement en eau potable sont essentielles pour assurer l'avenir de notre collectivité. Une capacité de production, de traitement et de stockage accrue et efficace permettra à la Municipalité de Rosthern de répondre à la demande actuelle, à la croissance future et aux nouvelles exigences quotidiennes en matière de services. Nous sommes ravis que notre projet ait été sélectionné et nous sommes impatients de l'élaborer et de le mener à terme de concert avec nos partenaires provinciaux et fédéraux. »

Dennis Helmuth, maire de la Municipalité de Rosthern

Produits connexes

Document d'information : Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans des projets d'infrastructure en Saskatchewan

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 165 576 603 $ dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures de transport en commun, Infrastructures vertes, Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), ainsi que dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Le gouvernement de la Saskatchewan fournit 144 271 991 $ et la contribution des bénéficiaires s'élève à 63 416 052 $.

(PIIC), ainsi que dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Le gouvernement de la fournit 144 271 991 $ et la contribution des bénéficiaires s'élève à 63 416 052 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Volet infrastructures de transport en commun (PIIC)

Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, six projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 100 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 83,3 millions de dollars.

Volet infrastructures vertes (PIIC)

Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 220 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 526,3 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 391 millions de dollars.

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (PIIC)

Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 120 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 111,2 millions de dollars et une contribution provinciale/territoriale totale de plus de 104,1 millions de dollars.

Volet Résilience à la COVID-19 (PIIC)

Ce volet soutient des projets qui visent à relever les défis auxquels sont confrontées les collectivités à la suite de la pandémie de COVID-19, ce qui comprend la rénovation, la réparation et l'amélioration de bâtiments municipaux, territoriaux, provinciaux et autochtones, d'établissements de santé, d'écoles, etc.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 60 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet résilience à la COVID-19, avec une contribution fédérale totale de plus de 37,2 millions de dollars et une contribution provinciale/territoriale totale de plus de 577 000 $.

