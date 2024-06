L'ARSF a émis une ordonnance visant à refuser le renouvellement du permis et à confirmer l'ordonnance de pénalité administrative par processus sommaire émise à l'encontre de Manpreet Kaur Dhillon





TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'ARSF, l'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, a refusé de renouveler le permis d'agent d'assurance contre les accidents et la maladie et assurance-vie de Manpreet Kaur Dhillon («?M.?Dhillon?»), et a confirmé la pénalité administrative par processus sommaire à son endroit de 1?000?$.

M.?Dhillon a contrevenu à l'article?14 et au paragraphe?8(b) du Règlement de l'Ontario?347/04 pris en application de la Loi sur les assurances en ne respectant pas ses obligations de formation permanente. De plus, M.?Dhillon s'est avéré peu fiable dans la conduite d'activités d'agent d'assurance, ce qui contrevient aux paragraphes (c) et (d) de l'article?8 du Règlement de l'Ontario?347/04 en faisant une déclaration erronée dans sa demande de permis de 2021 et en soumettant des certificats falsifiés de formation permanente.

L'ARSF a émis cette ordonnance à la suite d'une décision rendue par le Tribunal des services financiers (le «?Tribunal?») datée du 24?mai?2024, dans laquelle le Tribunal a confirmé l'ordonnance exigeant que M.?Dhillon paie la pénalité administrative par processus sommaire de 1?000?$ et ordonné au directeur général d'exécuter l'avis d'intention de refuser le renouvellement du permis de M.?Dhillon.

