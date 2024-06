SPINEART NOMME LAURENT NODÉ-LANGLOIS AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE POUR DIRIGER L'UNITÉ COMMERCIALE DES TECHNOLOGIES HABILITANTES





GENÈVE, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Spineart, une société en forte croissance spécialisée dans l'innovation en chirurgie rachidienne, a le plaisir d'annoncer la nomination de Laurent Nodé-Langlois au poste de directeur de la technologie.

Dans ses nouvelles fonctions, Laurent sera basé aux États-Unis et dirigera les initiatives stratégiques de Spineart dans le domaine des technologies habilitantes, en se concentrant sur la planification chirurgicale numérique, la navigation et la robotique.

Laurent rejoint Spineart avec plus de 25 ans d'expérience en biomécanique, navigation chirurgicale, innovation et propriété intellectuelle. Avant de rejoindre Spineart, il était directeur général chez General Electric, où il a joué un rôle essentiel dans le développement des technologies d'imagerie et de navigation 3D de GE Healthcare.

« Nous sommes ravis d'accueillir Laurent Nodé-Langlois au sein de Spineart en tant que directeur de la technologie », a déclaré le PDG de Spineart, Jérôme Trividic. « Sa grande expertise et son expérience avérée dans la conduite d'avancées transformatrices dans les technologies habilitantes seront déterminantes pour continuer à innover et à étendre nos capacités dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale », ajoute-t-il.

En tant que directeur de la technologie, Laurent supervisera la stratégie de Spineart en matière de technologies habilitantes, y compris la gestion de nos investissements et de nos collaborations avec des jeunes entreprises dans le domaine des technologies de la santé et des technologies de pointe, ainsi que l'amélioration du portefeuille de brevets de Spineart. Ce nouveau rôle stratégique souligne l'engagement de Spineart à fournir des solutions de pointe aux chirurgiens de la colonne vertébrale du monde entier.

« Je suis très heureux de rejoindre Spineart et de diriger l'unité commerciale des technologies habilitantes à un moment aussi crucial pour le secteur », a déclaré Laurent Nodé-Langlois. « J'ai hâte de mettre à profit mon expérience et de collaborer avec la talentueuse équipe de Spineart et ses partenaires pour développer nos ressources technologiques et promouvoir l'innovation, et ce afin d'améliorer l'état de santé des patients », ajoute-t-il.

À propos de Spineart

Spineart est une entreprise internationale en pleine expansion, spécialisée dans l'innovation en chirurgie de la colonne vertébrale. Elle s'engage à accélérer l'adoption de technologies de pointe par les chirurgiens et les hôpitaux du monde entier, au bénéfice des patients. Reconnu pour son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la simplicité, Spineart continue de repousser les limites de la chirurgie rachidienne grâce à sa gamme complète de solutions chirurgicales et de technologies numériques. Spineart a obtenu le Prix de l'économie genevoise 2022 pour sa contribution aux innovations technologiques et scientifiques, aux activités commerciales, à la création d'emplois et aux principes ESG.

Rendez-vous sur le site spineart.com et suivez la société sur LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1448524/Spineart_Logo.jpg

28 juin 2024 à 10:08

