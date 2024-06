Yard Force lance un chargeur à énergie solaire portable de 21W avec deux ports USB et une batterie intégrée de 13 000 mAh





Yard Force est heureux d'annoncer le lancement du chargeur solaire portable 21W, un appareil révolutionnaire conçu pour fournir une alimentation fiable et efficace pour tous vos appareils USB, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce produit innovant combine la fonctionnalité d'un puissant bloc d'alimentation de 13 000 mAh avec des panneaux solaires à haute efficience, offrant une solution optimale et respectueuse de l'environnement pour tous vos besoins de recharge. Le chargeur solaire portable Yard Force 21W est maintenant disponible sur Amazon.de en cliquant ici.

Points forts du chargeur solaire 21W de Yard Force :

Une double fonctionnalité évolutive : le Yard Force 21W combine un bloc d'alimentation puissant de 13 000 mAh avec des cellules solaires efficientes pour assurer une alimentation continue. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez compter sur cet appareil pour tous vos besoins en énergie, sans se soucier de devoir emporter plusieurs gadgets.

Énergie solaire illimitée : équipé de cellules solaires de pointe, ce chargeur convertit jusqu'à 24 % de la lumière du soleil en énergie, ce qui garantit que votre bloc d'alimentation est toujours chargé. Découvrez la vraie liberté loin des prises électriques et partez à l'aventure.

Recharge rapide avec deux ports USB : doté de deux ports USB haute vitesse, le LX PB21 peut charger simultanément deux appareils avec une sortie totale de 5V/3A. Profitez d'une charge rapide et efficace pour vos smartphones, tablettes et plus encore.

Conçu pour la durabilité : fabriqué pour résister aux éléments, ce bloc d'alimentation résistant aux intempéries est parfait pour le camping, la randonnée, la pêche et les voyages. Faites confiance au LX PB21 pour rester connecté dans toutes les conditions.

Satisfaction garantie : rejoignez des milliers de clients qui ont choisi une solution d'énergie écologique. Profitez d'une énergie fiable et d'une tranquillité d'esprit avec le chargeur solaire portable Yard Force 21W.

Disponibilité :

Le chargeur solaire portable 21W de Yard Force est disponible sur Amazon.de. Passez votre commande sur Amazon.de.

À propos de Yard Force :

Yard Force est un leader mondial en matière d'outils de jardinage innovants et d'équipements motorisés d'extérieur. Connus pour notre engagement envers la qualité, la performance et la satisfaction client, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience d'extérieur avec nos produits de pointe. Yard Force s'engage à fournir des solutions fiables et efficaces qui répondent aux besoins divers de nos clients.

28 juin 2024 à 09:40

