Gildan reconnue parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights et incluse dans le classement des entreprises les plus durables au monde du TIME

MONTRÉAL, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE (« Gildan » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer avoir été reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights pour la troisième année consécutive. Gildan est la seule entreprise du groupe de pairs de la fabrication de textiles et de vêtements à figurer sur le classement. En outre, Gildan a été incluse dans l'édition inaugurale du classement des « entreprises les plus durables au monde » du TIME et est l'une des 12 entreprises canadiennes figurant sur cette liste mondiale.



« Nous sommes fiers d'être inclus dans le classement de ces organisations réputées, d'autant plus que nous célébrons 20 ans de divulgations ESG cet été », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Ces reconnaissances témoignent de notre engagement indéfectible à l'égard des pratiques ESG, qui représentent l'un des trois piliers de notre stratégie de croissance durable de Gildan, ainsi que de nos efforts visant à créer un avenir plus durable. »

Le palmarès de Corporate Knights des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada est fondé sur l'évaluation de toutes les sociétés d'État canadiennes cotées en bourse et privées dont les revenus annuels bruts sont d'au moins 1 milliard de dollars canadien. Chacune est évaluée en fonction d'un ensemble de 25 indicateurs de rendement clés, comme les émissions de carbone et les aspirations à une plus grande équité sociale.

L'édition inaugurale du classement 2024 des entreprises les plus durables du TIME identifie les 500 entreprises les plus durables sur plus de 5 000 parmi les plus importantes et les plus influentes Sociétés au monde, évaluées en fonction de plus de 20 points de données clés. La performance est mesurée par rapport aux classements des facteurs ESG tels que (sans toutefois s'y limiter) le CDP, la SBTi, le S&P Global Sustainability Yearbook, au niveau d'alignement des rapports sur le développement durable avec la GRI, le SASB et le TCFD, en plus des indicateurs de rendement clés tels que les émissions et l'intensité de la consommation énergétique, la santé et la sécurité, la diversité de genres au sein de l'équipe de direction et l'équité salariale entre les genres.

Le classement complet de Corporate Knights est disponible ici (en anglais seulement).

Le classement complet du TIME est disponible ici (en anglais seulement).

À propos de Gildan

Gildan est un important fabricant de vêtements de base de tous les jours. L'offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre, d'environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme d'ESG intégré dans sa stratégie d'affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d'ESG, visitez le site www.gildancorp.com.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente, Responsable des relations avec les investisseurs

(514) 744-8511

[email protected] Relations avec les médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, Communications mondiales et marketing d'entreprise

(514) 343-8814

[email protected]

