Les administrations fédérale, provinciale et municipale font équipe pour améliorer le transport actif à Wolfville

WOLFVILLE, NS, le 28 juin 2024 /CNW/ - Wolfville bénéficiera de plus de 10 km de sentiers polyvalents grâce à un investissement conjoint de plus de 3,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la Municipalité de Wolfville.

Ce projet a été annoncé par le député fédéral Kody Blois, le ministre provincial John Lohr, et la maire Wendy Donovan.

Le financement servira à aménager un réseau de transport actif de base dans la municipalité de Wolfville. Le réseau comprendra des pistes cyclables protégées, des sentiers polyvalents, des passages améliorés et des trottoirs de raccordement. Le réseau de transport actif sera conçu pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. Une fois le projet achevé, les résidents pourront rouler ou marcher sur des voies sûres et bien reliées qui mèneront aux principales destinations de la municipalité et qui seront reliées au réseau cyclable provincial de la Route bleue. Ces nouvelles infrastructures offriront aux résidents de Wolfville davantage de moyens de se déplacer dans la ville, diminueront les émissions de gaz à effet de serre et réduiront la congestion routière dans la municipalité.

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la collectivité de Wolfville. Les résidents bénéficieront grandement de ces sentiers polyvalents - adaptés aux personnes de tous âges et de toutes capacités - qui leur permettront de se rendre à divers endroits de la municipalité et leur offriront un lien direct avec le réseau cyclable de la Route bleue. Le développement de réseaux de transport actif dans les collectivités canadiennes est un moyen important qui nous permet de soutenir une croissance économique durable et inclusive à long terme. »

Kody Blois, deputé de Kings-Hants au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans le transport propre et actif permettent à tous les Néo-Écossais de rester en mouvement et en bonne santé. Ce projet à Wolfville nous aidera à atteindre notre objectif qui consiste à mettre en place des réseaux de transport actif de base accessibles aux personnes de tous âges et de toutes capacités dans 65 % des collectivités de la province d'ici 2030. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse au nom de l'honorable Tory Rushton, ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

« La Municipalité de Wolfville s'est engagée à gérer la croissance et à s'y adapter. Nous savons que la croissance peut poser des défis en lien avec la qualité de vie des résidents et des visiteurs, et que les déplacements ont des répercussions sur les changements climatiques. C'est pourquoi nous sommes heureux de saisir cette occasion de créer des options de transport actif modernes et adaptées qui permettront à toute la population d'avoir recours au transport actif d'une manière sûre, saine et agréable, que ce soit pour une promenade à pied ou à vélo dans notre collectivité en pleine croissance. »

Wendy Donovan, mairesse de Wolfville

Le gouvernement fédéral investit 1 337 363 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1 114 358 $ et la ville de Wolfville contribue 891 687 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1 114 la ville de contribue 891 687 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 327 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 431 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique.

28 juin 2024

