Innovation secondaire 5G : tracer une nouvelle voie pour la réussite des entreprises





SHANGHAI, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Shanghai 2024, Chen Hao, président de Carrier Business chez Huawei, a prononcé un discours liminaire. Il a fait remarquer que si l'innovation primaire génère des dividendes technologiques, l'innovation secondaire accélère le succès des entreprises, et a souligné que la 5G fait actuellement l'objet d'une innovation secondaire.

La Chine a construit les réseaux 5G les plus vastes et les plus avancés du monde et, en mai de cette année, le nombre d'utilisateurs 5G en Chine dépassait les 890 millions, soit plus de 52 % du total mondial. Soutenues par ces progrès incroyables, les technologies de l'information et de la communication telles que la 5G deviennent rapidement une partie intégrante de tous les secteurs et domaines en Chine.

Au cours de cette allocution intitulée « Secondary 5G Innovation : Charting a New Course for Business Success », Chen déclare : « Le succès de la Chine dans le domaine de la 5G est le fruit d'une exploration incessante, de pratiques efficaces et d'une innovation illimitée. Tout comme les améliorations apportées par James Watt à la machine à vapeur ont déclenché la révolution industrielle, l'innovation secondaire de la 5G devrait accélérer la monétisation dans trois domaines - scénarios d'utilisation, synergie réseau-cloud-intelligence et collaboration avec l'écosystème - pour une nouvelle étape de réussite commerciale ».

Scénario d'innovation : Réinventer la valeur des groupes d'utilisateurs et des scénarios pour accélérer la monétisation multimétrique des réseaux

Aujourd'hui, la Chine compte 150 millions d'utilisateurs enregistrés de streaming en direct. Grâce aux vitesses élevées de la liaison montante de la 5G et à l'accès prioritaire au réseau, les opérateurs du pays peuvent répondre aux exigences de ces utilisateurs en matière de vidéos offrant une définition supérieure et parfaitement fluide. En outre, plus de 15 opérateurs provinciaux en Chine ont mis en place des offres de streaming en direct avec des vitesses de liaison montante garanties.

Les réseaux sont de plus en plus capables de prendre en charge de nouvelles fonctions telles que l'accélération spécifique à l'utilisateur et au service, l'expérience déterministe et la perception visuelle de l'utilisateur, et ces progrès permettront d'étendre le streaming en direct à davantage de scénarios, de groupes d'utilisateurs et d'applications. La valeur des groupes d'utilisateurs et des scénarios sera donc réinventée, ce qui accélérera la monétisation du réseau grâce à différentes mesures.

Innovation intégrée : Nouvelle passerelle vers les services IoT de l'industrie grâce à la synergie réseau-cloud-intelligence.

Les nouveaux services d'appel et de téléphonie en nuage serviront de passerelle vers des services numériques plus individuels, tandis que les services de l'internet des véhicules (IoV) et de l'internet des objets vidéo (IoVT) créent de nouvelles opportunités pour la connectivité de l'industrie. L'innovation qui intègre la 5G, le cloud et l'IA fera progresser ces services.

Avec la technologie New Calling, le contenu généré par l'IA (AIGC) n'est que le point de départ pour offrir une expérience utilisateur inégalée. Avec l'incubation d'un plus grand nombre de scénarios d'application à haute valeur ajoutée orientés vers les consommateurs et les entreprises, tels que le remplacement des lignes d'assistance téléphonique traditionnelles des entreprises par des assistants d'IA, la technologie New Calling deviendra encore plus attrayante, plus pratique et plus précieuse.

Les téléphones cloud peuvent déjà offrir des expériences presque comparables à celles des téléphones physiques. Avec une résolution de 2K et une latence de seulement 100 ms, les téléphones cloud sont en passe d'offrir un écran à plus haute résolution et une interaction plus fluide, comparables à ceux que l'on trouve sur un téléphone physique.

Pour l'IoV et l'IoVT, la technologie RedCap peut prendre en charge les services de connectivité avec des performances optimales, à un coût optimal. L'écosystème RedCap pour les puces, les modules et les appareils est déjà à maturité, ce qui permet aux opérateurs d'établir rapidement des références industrielles. Grâce à une couverture réseau contiguë, ainsi qu'à de nouvelles capacités telles que le découpage et le cloud computing en périphérie, de nouvelles applications à forte valeur ajoutée seront développées pour prendre en charge de nouveaux services IoT pour les industries, telles que la fabrication intelligente et l'automatisation industrielle.

L'innovation collaborative : La collaboration industrielle E2E stimule le trafic des services vidéo

Les services vidéo actuels, qu'il s'agisse de vidéos courtes, de vidéos longues ou d'appels vidéo, offrent généralement une résolution de 540p ou 720p, ce qui signifie que l'expérience utilisateur peut encore être améliorée. Dans le cadre de ses efforts visant à améliorer l'expérience du consommateur et à maximiser les capacités du réseau chinois, Huawei a invité les utilisateurs à « passer à l'ère du full HD » lors du récent événement « La Chine en HD : Forum sur le développement de vidéos mobiles de haute qualité à l'ère de l'IA ». Huawei a également appelé tous les acteurs sectoriels à collaborer pour réaliser des avancées dans le domaine du contenu, de la technologie et de l'expérience 3D sans lunettes, afin que tout le monde puisse en bénéficier.

En termes de réussite commerciale de la 5G, la monétisation dépendra fortement de la réinvention de la valeur des groupes d'utilisateurs et des scénarios ; les stratégies de services nécessiteront une synergie réseau-cloud-intelligence ; et la collaboration sur de nouveaux types de services vidéo sera essentielle pour stimuler le trafic sur le réseau. En conclusion de son discours, Chen a déclaré que Huawei mettra tout en oeuvre pour aider les opérateurs à promouvoir l'innovation secondaire de la 5G et à adopter la 5.5G commerciale pour que le succès de la 5G atteigne de nouveaux sommets.

Le MWC Shanghai 2024 se tient du 26 au 28 juin à Shanghai, en Chine. Pendant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le Hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

L'année 2024 marquera la première année de la 5.5G commerciale, et le déploiement du réseau optique gigabit F5.5G a déjà commencé. Les synergies entre les réseaux, le cloud et l'intelligence devraient donner naissance à des applications intelligentes omniprésentes et à des expériences utilisateur de plus en plus diversifiées. Avec les opérateurs mondiaux, les professionnels de l'industrie et les leaders d'opinion, Huawei explorera des thèmes passionnants lors de cette nouvelle édition MWC de Shanghai, comme comment amplifier le succès de la 5G à l'ère de la 5.5G et comment exploiter le potentiel de croissance des revenus des opérateurs pour nous amener encore plus rapidement vers le monde intelligent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449994/Chen_Hao_delivering_a_keynote.jpg

28 juin 2024 à 09:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :