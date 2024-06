Le gouvernement du Canada soutient la croissance de Groupe Support Plus - Labmétal en finançant l'acquisition d'équipements de production





L'entreprise de Trois-Rivières obtient une aide financière de 660?000 $ de DEC.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 660 000 $ à Groupe Support Plus - Labmétal (2017) inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer de nouveaux équipements de production, notamment un système de découpe laser, un robot de découpe, une presse plieuse et une cintreuse, ce qui aura pour effet de contribuer à la croissance de cette PME innovante et dynamique.

Groupe Support Plus - Labmétal se spécialise dans la fabrication de produits industriels de quincaillerie et de lots de supports à tuyaux industriels. En 2011, l'entreprise a fusionné avec Labmétal inc. qui se concentre sur la production de garde?corps, de passerelles, d'anneaux pare?effluves, de pièces mécanosoudées et de métaux ouvrés divers. En mai 2023, la PME est devenue la propriété de M. Denys Duchesne et de son groupe d'investisseurs. L'acquisition de nouveaux équipements de production permettra à l'entreprise trifluvienne d'augmenter sa capacité de production et d'améliorer sa productivité.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

«?L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Groupe Support Plus pourra augmenter sa capacité de production de pièces mécanosoudées d'acier, d'aluminium et d'acier inoxydable. Toute l'équipe peut être fière de ce projet. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

«?Nous remercions DEC de croire en nous. Avec cet appui et en misant sur l'innovation par l'achat de nouveaux équipements dotés des toutes dernières technologies, Groupe Support Plus - Labmétal deviendra plus compétitif et prendra de l'expansion. »

Denys Duchesne, président, Groupe Support Plus - Labmétal (2017) inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

