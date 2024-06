Yard Force présente des innovations de pointe au Spoga Gafa 2024





Yard Force est fier d'annoncer la présentation réussie de ses derniers outils de jardinage et robots tondeuses révolutionnaires au Spoga Gafa 2024, qui s'est tenu à Cologne, en Allemagne, du 24 au 26 juin 2024. Cet événement a constitué une excellente plateforme pour Yard Force, qui a ainsi pu démontrer son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine des technologies d'entretien des jardins.

Révolutionner l'entretien des pelouses avec les robots tondeuses à périmètre virtuel de Yard Force :

iVR10 : ce modèle de pointe est équipé de la technologie cinématique en temps réel (RTK), de la localisation et de la cartographie visuelles simultanées (VSLAM) et de caméras RVB, ce qui garantit une précision parfaite et des performances exceptionnelles. Le système à 4 roues motrices et les multiples schémas de coupe permettent à l'iVR10 de s'attaquer à n'importe quel terrain avec facilité, pour une pelouse impeccable.

Performance accrue avec les tondeuses autoportées et les modèles ZTR de Yard Force :

Les nouvelles tondeuses autoportées et les ZTR de Yard Force sont conçus pour offrir une puissance et une efficacité inégalées. Dotés d'un design ergonomique et de moteurs robustes, ces modèles assurent un fonctionnement en douceur et une performance de coupe exceptionnelle, ce qui les rend parfaits pour les tâches d'entretien de pelouse à grande échelle.

Tondeuses à gazon 20 V x 2 innovantes avec réglage de la hauteur de coupe par simple pression d'un bouton :

La dernière gamme de tondeuses Yard Force 20 V x 2 présente une fonction révolutionnaire de réglage de la hauteur de coupe à l'aide d'un seul bouton. Cette innovation permet aux utilisateurs de passer sans effort d'une hauteur de coupe à l'autre, garantissant ainsi un entretien précis et adapté de la pelouse avec un minimum d'effort.

Laveurs haute pression pour un nettoyage supérieur :

Les nouveaux nettoyeurs haute pression de Yard Force sont conçus pour les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Ces outils puissants offrent des performances élevées et une grande durabilité, ce qui les rend idéaux pour maintenir les espaces extérieurs dans un état impeccable.

Une présentation réussie au Spoga Gafa 2024 :

Lors du Spoga Gafa 2024, le stand de Yard Force a attiré l'attention des professionnels du secteur, des détaillants et des passionnés de jardinage. Cet événement a souligné l'engagement de Yard Force à faire progresser la technologie d'entretien des jardins et sa capacité à répondre aux besoins changeants des consommateurs.

À propos de Yard Force :

Yard Force est une marque leader mondial en matière d'outils de jardinage innovants et d'équipements motorisés pour l'extérieur. Connu pour son engagement envers la qualité, la performance et la satisfaction de ses clients, Yard Force s'efforce continuellement de fournir des produits qui améliorent l'expérience de jardinage. En mettant l'accent sur une technologie de pointe et des conceptions conviviales, Yard Force se consacre à aider les consommateurs à réaliser le jardin parfait.

28 juin 2024 à 09:00

